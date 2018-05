Gut zu wissen: 10 Praxis-Tipps für Alltagsradler

Rauf auf´s Rad und damit den inneren Schweinehund überwinden – das kann man mit nahezu jedem Fahrrad. Wir haben in dieser Woche nachfolgend einige Praxistipps und Anregungen zusammengestellt, damit Rad und Radler bequem, trocken und sicher durch den Alltag rollen.

1. Fahrradtyp

Beim Fahrradfahren kommt es in erster Linie auf den Fahrer an und nicht auf das Material. Für den Weg zu mehr Alltagsfitness kann ein neu angeschafftes, teures Bike prinzipiell genauso gut sein, wie das eigene alt gediente Velo in der Garage. Allerdings: Für ein gezieltes Fitness- und Ausdauertraining erzielt man die besten Effekte mit einem hochwertigen Rad, das auf die Bedürfnisse des Fahrradfahrers zugeschnitten ist. Die Zusammenstellung der Komponenten, also die Art der Schaltung, die Wahl eines Nabendynamos oder der Anbau von Schutzblechen und Gepäckträgern, ist individuell und nicht zuletzt auch Geschmackssache.

2. Sitzposition

Eine falsche Haltung auf dem Fahrrad kann einem die Freude am Radfahren schnell verderben, denn dadurch geht viel Kraft und Energie verloren. Schmerzen im Rücken, vor allem in der Nacken- und Lendenwirbelsäule, Taubheit in den Händen und ziepende Handgelenke, Knieschmerzen, Sehnen- und Schleimbeutelentzündungen – all das können die Folgen einer falschen Sitzposition sein. Grundsätzlich kann man drei Möglichkeiten unterscheiden, auf dem Rad zu sitzen: Sportlich auf einem Trekking-Rad, aufrecht auf einem Holland-Rad oder zusammengesackt auf dem City-Bike. Für Vielfahrer empfehlen Experten die sportliche Haltung. Arm, Oberarm und Rumpf ergeben dabei einen 90-Grad-Winkel. Für Rennräder und Sporträder ist die Neigung teilweise noch stärker. Falsch wird die Haltung dann, wenn das Becken nach hinten kippt und der Rücken rund wird.

3. Sattelhöhe

Viele Radfahrer sitzen zu tief, da sie sich sicherer fühlen, wenn sie mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können. Doch das ist nicht richtig. Die Sattelhöhe stimmt dann, wenn zur Einstellung die Ferse auf dem unteren Pedal steht und das Knie dann gestreckt ist. Dann kann es je nach Rahmen sein, dass man nur noch mit den Zehenspitzen den Rahmen berührt. Beim Fahren sollte das Knie in der richtigen Position leicht gebeugt sein.

4. Lenkerabstand

Wichtig ist, dass der Abstand zum Lenker hin stimmt. Die Arme sollten beim Griff zu Lenker nicht durchgestreckt, sondern leicht gebeugt sein.

5. Pedaltritt

Treten Sie die Pedale auf jeden Fall mit dem Fußballen und nicht mit dem Mittelfuß. Bei Fehlbelastung geht jeder Tritt auf das Kniegelenk. Beim Radfahren erzielt man die beste Kraftumwandlung, wenn man sich mit einem möglichst „runden Tritt“ vorwärts bewegt. Dabei soll kraftvoll senkrecht getreten und bei der Aufwärtsbewegung Bein und Fuß aktiv nach oben gehoben werden. So kommt durch eine gleichmäßige Auf- und Ab- Bewegung eine konstante und fließende Pedalbewegung zustande und es geht möglichst wenig Energie verloren.

6. Trittfrequenz

Experten empfehlen eine Trittfrequenz von 80 bis 100 Pedalumdrehungen pro Minute und das unabhängig von der Geschwindigkeit. Dies erscheint vielen im ersten Moment hoch, aber es lohnt sich, sich eine etwas höhere Trittfrequenz anzugewöhnen und in niedrigeren Gängen zu fahren. Denn dadurch werden Ihre Gelenke, Sehnen und die Muskulatur vor Überlastung geschützt und Sie können Herausforderungen wie Steigungen oder Gegenwind leichter bewältigen. Die richtige Frequenz können Sie leicht mit kleinen, elektronischen Trittzählern ermitteln.

7. Radbekleidung

Achten Sie bei einer Radtour immer auf die richtige Kleidung. Bei Wegen bis zu fünf Kilometern, die mit 20 bis 30 Minuten Fahrtzeit schon die ausreichende tägliche Bewegung bieten können, ist etwa die ganz normale Arbeitskleidung schon völlig ausreichend. Viele unterschätzen gerade bei der ersten Ausfahrt den Wind: Ein beim Losfahren angenehmer Rückenwind kann sich auf dem Rückweg als Gegenwind zur bösen Überraschung entwickeln. Dann wird die Tour anstrengender, als beabsichtigt. Der Fahrradspaß kann aber schnell leiden, wenn man friert oder nass wird (Regen, Schweiß) – oder wenn man sich in seinem Rad-Dress nicht wohl fühlt. Wer also längere Wege ab acht Kilometern zurücklegt und regelmäßig, auch bei schlechtem Wetter mit dem Rad in die Firma fährt, wird sich den Kauf spezieller, nicht immer billiger Fahrradkleidung überlegen.

8. Nässeschutz

Als geeigneter Regenschutz, z.B. über dem Business-Dress dient eine atmungsaktive Outdoor-Allround-Jacke. Diese ultraleichten Ausführungen sind auch einfach in jeder Tasche zu verstauen. Wichtig sind großzügig bemessene Lüftungsöffnungen, die den Schweiß aus der Jacke lüften. In großzügiger Ausführung passt diese auch leicht über normale Jacken und ist ergänzt z.B. durch Regenhose und Gamaschen, ein guter Regenschutz.

9. Accessoires

Radsportbrillen mit klarem Glas helfen gegen Insekten oder tränende Augen. Bei Feuchtigkeit oder Kälte können Anti-Beschlag-Mittelchen, die man auf die Gläser aufträgt, gegen Trübung durch Niederschlag oder Atemluft helfen. Schirmmützen helfen gegen Blendungen durch Sonnenstrahlen oder Scheinwerferlicht. Ebenso sorgen sie dafür, dass der Kopf nicht überhitzt oder unterkühlt. Ein Fahrradhelm schützt - wer bei einem Unfall einen Helm trägt, verletzt sich am Kopf weniger schwer als Radfahrer ohne Helm. Geraten Hosenbeine in die Kette, ist dies nicht nur unschön, sondern auch gefährlich. Hosenbänder mit Klettverschluss sind eine praktische Lösung, damit Hosenbeine nicht in die Kette geraten, die Klettwirkung lässt aber nach einer gewissen Zeit nach. Klassische Metall-Klammern, um die Beine schnappende Blechbänder in Reflex-Umhüllung oder auch simple Wäscheklammern sind robuster.

10. Fettverbrennung

Fahrradfahren ist der ideale Ausdauersport und eignet sich hervorragend als Ergänzung zu einer Diät. Wer abnehmen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Wenn Sie viel Zeit haben, also zwei bis drei Stunden für Ihre Radtour planen, sollten Sie in einem Pulsbereich zwischen ca. 120 und 140 Schlägen pro Minute bleiben. Bei weniger Zeit lohnt es sich, die Trainingsintensität zu erhöhen. Zum Beispiel durch das regelmäßige Einbauen von Sprints oder Bergspurts. Dabei kann der Puls ruhig höher gehen und sie dürfen richtig ins Schwitzen geraten.