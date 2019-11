So geht Ausbildung! : Einfach ein cooler Ausbildungsbetrieb: Die SIEGENIA GRUPPE

So geht Ausbildung!

Konz-Saarburg-Hochwald Ob Mechatroniker/in, Maschinenführer/in oder etwa Werkzeugmechaniker/in: Die SIEGENIA GRUPPE bietet Ausbildungsplätze, die dich schon heute für die Herausforderungen von morgen qualifizieren. Und das in einem Betrieb, der wortwörtlich für „Coolness“ sorgt.

Lebendige Räume : Genau dafür sorgt die SIEGENIA GRUPPE mit innovativen Lösungen - beispielsweise modernen Fenstersystemen oder Sensorik zur Automatisierung von Lüftungstechnik. So ist eben coole Luft gewährleistet.

• Arbeitskleidung und Hilfsmittel werden gestellt • Zusatzqualifizierungen während der Ausbildung • Auslandsaufenthalte • Leistungsabhängige Zusatzvergütung • Werksunterricht • Prüfungsvorbereitungskurse • Modern ausgestattetes Ausbildungszentrum • Betriebliche Altersvorsorge • Vergünstigungen in unserer Kantine

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich bei uns. Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte an unser Personalwesen: ausbildung-sigrv-velbert@siegenia.com

Die Bewerbung sollte zusammengefasst in einem PDF Dokument vorliegen und 4 MB nicht überschreiten.

Wenn Sie schon während Ihrer Schulzeit einen Einblick in die Abläufe und Aufgaben verschiedener technischer und kaufmännischer Ausbildungsberufe gewinnen möchten, sollten Sie die Gelegenheit für ein Praktikum nutzen. Auf diese Weise können Sie bereits frühzeitig eine fundierte Entscheidung für Ihre Zukunft treffen.

Auftragsausbildung

Sie möchten ausbilden und suchen einen Partner? Als mittelständisches Unternehmen der Metallindustrie mit Sitz in Wilnsdorf-Niederdielfen haben wir 2009 das Zertifikat „Trägerzulassung für die Förderung der beruflichen Weiterbildung“ nach der Rechtsverordnung zum SGB III (AZWV) erworben. In unserem zertifizierten Ausbildungszentrum bieten wir daher über die Ausbildung unserer eigenen Auszubildenden hinaus Ausbildungsmodule für externe Teilnehmer an.