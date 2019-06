Volkswagen zeichnet seine besten Partner aus : Ausgezeichnete Qualität im Service beim Autohaus Bojahr in Schweich

Ausgezeichnete Qualität im Service beim Autohaus Bojahr in Schweich

Schweich „Ausgezeichnete Qualität im Service“ – diese Auszeichnung erhalten jedes Jahr nur die besten Volkswagen Partnerbetriebe wie das Autohaus Bojahr in Schweich. Für die hervorragenden Leistungen im Service bekam das Team die Urkunde vom Volkswagen Service Deutschland überreicht.

„Unsere Servicemannschaft hat eindrucksvoll gezeigt, wie guter Service in einem Autohaus gelebt wird. Wir geben jeden Tag unser Bestes, um die Kunden zufriedenzustellen. Vielen Dank an jeden einzelnen Mitarbeiter. Diese Auszeichnung ist eine Teamleistung“, sagt Geschäftsführer Christian Bojahr vom Autohaus Bojahr in Schweich.