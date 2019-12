EIFEL Award 2019 : Zukunftsinitiative Eifel ehrt innovative Startups

Foto: Eifeltourismus GmbH

Trier Der EIFEL Award geht an zwanzig innovative Start-ups aus der Eifel, fünf davon stellen wir Ihnen hier vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Erlebniswelt Grubenfeld in Mayen wurde der diesjährige EIFEL Award an Unternehmerinnen und Unternehmer verliehen, die mit neuen Ideen und Gründungen den Standort Eifel stärken.

Die Attraktivität einer Region bemisst sich unter anderem an der Kreativität der Betriebe und am Mut, mit innovativen Geschäftsideen den Markt zu erobern. Dafür ist die Eifel sowohl in Rheinland-Pfalz wie in Nordrhein-Westfalen und Ostbelgien ein hervorragendes Terrain, wie die Verleihung des von der Zukunftsinitiative (ZI) EIFEL ausgelobten EIFEL Awards auch in diesem Jahr unter Beweis stellte.

Bis Ende Juli konnten sich in der Eifel ansässige Start-ups mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen bewerben. Die Gründung entweder als Firma oder Einzelunternehmer durfte nicht länger als fünf Jahre zurückliegen und musste bereits Wachstum aufweisen: allein das schon handfeste Kriterien, die für eine nachhaltige Qualität stehen.

„Die Jury hatte keine leichte Aufgabe bei der Auswahl“, betonte ZI-Präsident Günter Rosenke, Landrat des Kreises Euskirchen, angesichts des hohen Niveaus der eingereichten Bewerbungen. „Man denkt oft, dass innovative Start-ups in Ballungsräume gehören, aber es zeigt sich bei uns in der Eifel: Sie passen perfekt aufs Land!“

Kraterleuchten. Foto: Kraterleuchten

Kraterleuchten - ein „ausgezeichneter“ Verlag aus der Eifel!

Der Dauner Verlag Kraterleuchten GmbH wurde am 6. November in einer feierlichen Preisverleihung in Mayen mit dem Eifel Award 2019 ausgezeichnet. In diesem Jahr suchte die Zukunftsinitiative Eifel zur Vergabe der begehrten Trophäe gezielt nach besonders innovativen Startup-Unternehmen aus der Eifel. Mit der Auszeichnung wird das Engagement von Unternehmen in der Eifel gefördert und Mut gemacht für eine Wirtschaftskultur von Innovation und Nachhaltigkeit.

Das ausgezeichnete Unternehmen steht als junger Verlag für etablierte Buchkultur und die innovative Nutzung des Standorts Eifel durch Vernetzung und agiles Projektmanagement mit Partnern in ganz Europa. Dabei macht insbesondere die Marke Eifelbildverlag, die für ein regional verwurzeltes Programm aus Sach- und Kinderbüchern sowie hochwertigen Bildbänden steht, das überregional agierende Unternehmen zu einem beherzten Eifelbotschafter.

»Unser Wunsch ist es, die Eifel überregional in die Herzen der Menschen zu bringen«, fasst Geschäftsführer Sven Nieder die Arbeit seines jungen Verlags zusammen. Und eine Sache freut ihn besonders: »Der Eifel Award bleibt in der Familie.« Im Jahr 2016 war sein Vater Hans Nieder mit der Auszeichnung für die überregionale Strahlkraft der Dauner Fototage und für sein besonderes persönliches Engagement geehrt worden. Er war zudem an der Gründung des Eifelbildverlags beteiligt, der heute als Marke der Kraterleuchten GmbH deutschlandweit Beachtung findet.

Die Kraterleuchten GmbH beheimatet die Verlage Eifelbildverlag, Regionalia Verlag, Edition Bildperlen und legenda Q, in denen ein breit gefächertes Spektrum von Büchern mit regionalem Bezug bis hin zu international relevanten und preisgekrönten Bildbänden und Sachbüchern zu philosophischen Themen in veredelter Form publiziert wird. Aktuell zählt das Programm des Verlagshauses über 200 lieferbare Titel, von denen sich einige als Bestseller bereits mehrere hunderttausend Mal verkauft haben.

Foto: TV/Lauer, Tobias

Kraterleuchten

GmbH Lindenstr. 14

54550 Daun

Tel.: 06592 2028050

Internet: https://eifelbildverlag.de/

Landhotel Feldmaus

Das Landhotel Feldmaus im idyllischen Olzheim bei Prüm genießt seit nun gut einem Jahr frischen Wind: Inhaber und Küchenchef Jan Wingels begrüßt seine Gäste mit deutsch-französischer Küche und abwechslungsreichen à-la-carte-Gerichten. Dabei wird großen Wert auf regionale Produkte und hochwertige Zutaten gelegt. Nicht nur das Restaurant ist eine Bereicherung für den Kreis Bitburg-Prüm, auch der Hotelbereich mit der Kombination aus modernen und traditionellen Themenzimmern lockt viele Besucher aus der Ferne in die Eifel.

Stellvertretend für Jan Wingels nahm Anita Wingels den Eifel Award entgegen. Foto: Designschuppen

Aktuell findet die neue Veranstaltungsreihe „EifelGlühen“ statt: immer freitags ab 18 Uhr, 4 Wochen vor Weihnachten, gemütliche Glühweinabende in Lounge-Atmosphäre. Im Februar ist das Hotel Feldmaus außerdem im TV bei der KabelEins-Sendung „Mein Lokal. Dein Lokal.“ zu sehen. Weitere Infos dazu finden Sie auf der Homepage und bei Facebook.

Hotel Feldmaus. Foto: divers

Feldmaus Landhotel · Restaurant · Wellness

Knaufspescher Straße 14

54597 Olzheim

+49(0)6552 - 991 30 80

Homepage: https://www.feldmaus.de/

Physio Linda Franzen. Foto: Eifeltoruismus GmbH

Physiofit Linda Franzen – Physiotherapie als Berufung

2018 eröffnete Linda Franzen ihre physiotherapeutische Praxis in Darscheid. Nach erfolgreich bestandenem Examen als Physiotherapeutin sammelte sie weitere Erfahrungen in einer Reha-Klinik sowie in einem Krankenhaus. Darüber hinaus besuchte sie Fortbildungen z.B. für Lymphdrainage, Bobath, spezielle Schultermobilisationstechniken, Fußreflexzonenmassage und Galileo. Damit jedoch nicht genug. Um ihren Patienten die bestmöglichen Therapien bieten zu können, besucht sie auch heute noch Fort- und Weiterbildungen.

„Mein Beruf ist meine Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen, bereitet mir große Freude“ sagt Linda Franzen von sich selbst. Der Sprung in die Selbstständigkeit bietet ihr unter anderem die Möglichkeit, ihre Leidenschaft und Familie (verh., 2 Kinder) optimal miteinander zu verbinden.

Der Erfolg bestärkt sie in ihrer Entscheidung. In einem Umkreis von 20-30 km rund um Darscheid finden immer mehr Menschen den Weg in ihre Praxis. Nicht zuletzt auch, weil sie mit der Gen-Diät MetaCheck fitness® Menschen die Möglichkeit bietet, langfristig und nachhaltig ihr Gewicht zu reduzieren. Linda Franzen: Ein großer Teil meiner Kunden kommt ins Studio, weil er abnehmen möchte. Konsequent und nachhaltig nimmt man aber nur ab, wenn die Ernährung und die Bewegung langfristig stimmen. In kurzer Zeit zwei bis drei Kilo abzunehmen schafft man mit jeder Diät. Das Potenzial einer Gen-Diät liegt genau hier, in der Langfristigkeit. Außerdem wollen meine Kunden individuell behandelt werden. Und was ist individueller als die Gene?

Neben der klassischen Physiotherapie kommt im Studio von Linda Franzen auch das Galileo Fitness Gerät zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um ein Vibrationstraining, welches auf die Kräftigung der Tiefenmuskulatur setzt. Dadurch wird ein maximaler Erfolg erzielt, wodurch 15 Minuten Galileo Training, ca. 2,5 Stunden herkömmliches Training ersetzen können.

Physio Fit Linda Franzen. Foto: divers

Physiofit Linda Franzen

Im Dreesflur 9

54552 Darscheid

Tel.: 06592 9843994

Internet: https://www.physiofit-franzen.de/

Ute Wassong. Foto: Eifeltourismus GmbH

Ute Wassong – für ein agiles Hundeleben

Die Tierphysiotherapie findet immer mehr Beachtung und auch Schulmediziner empfehlen inzwischen gerne eine unterstützende Behandlung. Sehr zur Freude der Tierfreunde im Raum Gerolstein, hat sich 2017 die Tierphysiotherapie Mürlenbach – Ute Wassong in Mürlenbach angesiedelt. Zunächst ausschließlich im mobilen Einsatz, errichtete Ute Wassong 2018 in Mürlenbach ein Praxisgebäude, in dem sie – einmalig in der Verbandsgemeinde Gerolstein – nun auch Training auf dem Unterwasserlaufband für Hunde anbietet. „Das Training auf dem Unterwasserlaufband ist eine effektive Methode zum Muskelaufbau, Erhalt der Beweglichkeit und Rehabilitation nach Operation oder Krankheit. Durch die natürliche Auftriebskraft des Wassers, reduziert sich das Körpergewicht und die Gelenke werden entlastet. Ältere und Hunde mit Arthrose erfahren im Wasser eine schmerzfreie Bewegung, Schonhaltungen werden aufgelöst und Schmerzen im täglichen Bewegungsablauf gelindert“ fasst Ute Wassong diese schonende Behandlungsmethode zusammen.

Das Unterwasserlaufband ist selbstverständlich nur eine der möglichen Behandlungsmethoden die Ute Wassong anbietet. Abhängig von der Art der Beschwerden bietet Sie auch die klassische Physiotherapie, Akupunktur nach TCVM, Osteopathie, Laserakupunktur/Lasertherapie, MET-Elektrotherapie nach Knop, Blutegeltherapie und Homöopathie an. Dabei ist es Ute Wassong wichtig, dass sie mit Ihren Behandlungsmethoden keinesfalls die Schulmedizin ersetzen will. Vielmehr geht es darum, dass durch Kombination der Alternativmedizin mit der Schulmedizin ein bestmögliches Ergebnis erzielt wird. Daher erfolgt je nach Krankheitsbild auch immer eine Abstimmung mit dem behandelnden Tierarzt. „Mein Wunsch ist es, gemeinsam mit dem Tierbesitzer und, falls erforderlich, mit dem behandelnden Tierarzt, einem erkrankten oder verunfallten Tier, durch eine auf das Tier abgestimmte Behandlung, wieder zu mehr Freude an Bewegung und einer höheren Lebensqualität zu verhelfen“ so Ute Wassong.

Tierphysiotherapie Mürlenbach. Foto: divers

Tierphysiotherapie Mürlenbach

Ute Wassong Alte Str. 35

54570 Mürlenbach

Tel.: 0170 - 1911665

Internet: https://www.tierphysiotherapie-mürlenbach.de/

Preventlia – für Deine Gesundzufriedenheit

Wer strebt nicht nach mehr Gesundheit und Gelassenheit im täglichen Leben, in der Familie oder im Arbeitsalltag. Die Herausforderungen einer immer hektischer werdenden Zeit, werden zu einem zunehmenden Problem – insbesondere für Eltern. Aber wie schafft man es, den Alltag zu entschleunigen und zu einem gesünderen Lifestyle zu finden?

Jenny und Tim Weber. Foto: Preventlia

Antworten darauf liefern Jenny und Tim Weber mit ihrem Startup Preventlia. Beide haben Gesundheitsmanagament studiert (Jenny mit Zusatzausbildung Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) und Tim mit Schwerpunkt Sportpsychologie und Betriebliches Gesundheitsmanagement). Durch ihr Studium und ihre Affinität zu Bewegung und Sport war und ist ihnen ihre Gesundheit sehr wichtig. Somit vermitteln beide ein Wissen, dass sie in ihrem täglichen Leben selbst umsetzen. Selbst Eltern einer Tochter, wissen beide auch um die besonderen Herausforderungen innerhalb einer Familie.

Daher verwundert es nicht, dass das Angebot von Preventlia sich in erster Linie an Familien richtet um ihnen dabei zu helfen, einen gesunden Lifestyles innerhalb der Familie zu leben, ohne dabei das ganze Familienleben umzukrempeln und das ganz bequem von zuhause, mit Jenny Weber als Online Coach. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, vermitteln Jenny und Tim inspirierende Denkanstöße, Übungen und Impulse für alle, die trotz Zeitmangel ihr Gesundheitsuhrwerk in Takt halten wollen.

Um den Kleinsten auch außerhalb der Familie eine gesunde Lebensweise zu vermitteln, besuchen Jenny und Tim auch Schulen und Kindergärten (krankenkassenfinanziert), wo die Kinder in Workshops, spielerisch an das Thema heran geführt werden.

Doch auch im Arbeitsalltag ist Gesundheit ein wichtiges Thema, denn welcher Chef wünscht sich nicht gesunde und zufriedene Mitarbeiter. Daher richtet sich das Angebot auch an kleine und mittlere Unternehmen in der Region. Im Rahmen einer ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsförderung, werden nicht nur Ernährung und Bewegung, sondern auch mentale Gesundheit und Stressbewältigung gleichermaßen berücksichtigt, um so zu einem entspanntem Miteinander im Arbeitsalltag zu finden.

Preventlia. Foto: divers