Bregenzer Festspiele 2020 : Sommerabend in atemberaubender Kulisse: Mit „Rigoletto“ auf der Seebühne

Wittlich Ein Kurz-Trip an den sommerlichen Bodensee beschert Ihnen unvergessliche Momente - unter anderem einen zauberhaften Sommerabend bei den Bregenzer Festspielen.

Das Opern-Spektakel auf der fest verankerten Bühne im Bodensee ist für die Zuschauer eine unvergessliche Erfahrung . Die größte Seebühne der Welt bietet Ihnen ein einzigartiges „See- und Hörerlebnis mit fantastischer Kulisse“ . Das Programm wechselt alle zwei Jahre - 2020 wird die Oper „Rigoletto von Giuseppe Verdi ihre zweite Spielzeit bei den Bregenzer Festspielen erleben. Natürlich ist auch das Rahmenprogramm bestens organisiert und entbehrt nicht eines gewissen „Glamour-Faktors“ - so werden Sie zum Beispiel mit dem Schiff direkt an die weltberühmte Seebühne gefahren .

So verläuft Ihre Reise zu den Bregenzer Festspielen:

1. Tag | Anreise Abreise am Morgen und Fahrt zum Titisee . Nach einem Aufenthalt über die Mittagszeit fahren Sie weiter an den Bodensee nach Friedrichshafen . Nach dem Zimmerbezug im Hotel können Sie durch die Fußgängerzone schlendern und einen ersten Überblick von Friedrichshafen erhalten.

2. Tag | Lindau Friedrichshafen Bregenzer Festspiele

Sie fahren nach dem Frühstück zunächst nach Lindau. Bummeln Sie durch die historische Altstadt und besuchen Sie die Hafenanlage mit dem Wahrzeichen Lindaus, der weltbekannten Hafeneinfahrt mit dem Leuchtturm und dem Bayerischen Löwen. Nach einem individuellen Aufenthalt geht’s zurück nach Friedrichshafen. Vielleicht unternehmen Sie einen Spaziergang entlang des schönen Bodenseeufers, bummeln durch die Fußgängerzone oder nutzen die Gelegenheit zur Besichtigung des Zeppelinmuseums. Am frühen Abend spazieren Sie zum nahgelegenen Schiffsanleger am Bodensee und dann heißt es „Leinen los“. Ein 3-Gänge-Menü an Bord des Schiffes stimmt Sie auf den bevorstehenden Abend ein. Das Schiff der „Weißen Flotte“ legt am Hafen von Bregenz an. Von hier ist es nur ein kurzer Fußweg zur Seebühne. Genießen Sie die spektakuläre Vorstellung vor der atemberaubenden Kulisse am und auf dem Bodensee. Nach dem Ende der Vorstellung fahren Sie mit dem Schiff wieder zurück nach Friedrichshafen. Bei einer Mitternachtssuppe können Sie das erlebte nochmals Revue passieren lassen.