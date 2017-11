Bei mir wurde eine Engstelle in der Halsschlagader festgestellt.

Kontakt

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und gehört zu den größten Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz. Als Haus der Schwerpunktversorgung für die Gesamtregion Trier verfügt es aktuell über 632 Betten, 15 medizinische Fachabteilungen auf modernstem wissenschaftlichen und technologischen Niveau sowie Spezialisten auch für seltene Erkrankungen. Das Brüderkrankenhaus ist eines von fünf notfallmedizinischen Zentren in Rheinland-Pfalz mit Brustschmerz-Einheit (Chest Pain Unit) und überregionaler Schlaganfall-Einheit (Stroke Unit). Es ist fest eingebunden in das rheinland-pfälzische Notfall- und Intensivtransportsystem.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

Nordallee 1

54292 Trier

Tel.: +49 (0)651 208-0

Fax: +49 (0)651 208-1299

E-Mail: info@bk-trier.de

www.bk-trier.de