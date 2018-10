später lesen Entzündungsherd Verdauungstrakt Brüderkrankenhaus informiert am Samstag über Morbus Crohn und Colitis ulcerosa FOTO: Brüderkrankenhaus Trier FOTO: Brüderkrankenhaus Trier Teilen

Seit Beginn der Industrialisierung nimmt die Zahl der Betroffenen zu, aktuell leben in Deutschland mehr als 400.000 Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Auch weltweit erkranken immer mehr Menschen an CED. Diese Tendenz wird auch auf einen steigenden Wohlstand und, damit einhergehend, eine geänderte Lebensweise inklusive kalorienreicher und fleischhaltiger Ernährung in einigen Entwicklungs-ländern zurückgeführt.