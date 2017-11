Schaltzentrale für den Stoffwechsel

Informationsveranstaltung zur Schilddrüse am 22. November im Brüderkrankenhaus Trier

Sie sitzt in Höhe des Kehlkopfs und wiegt weniger als 30 Gramm - die Schilddrüse ist klein und liegt verborgen, doch ihre Bedeutung für den menschlichen Körper ist immens. Ohne dieses Organ sei der Mensch nicht lebensfähig, bringt es Professor Dr. med. Stefan Weiner, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin II des Brüderkrankenhauses Trier auf den Punkt. Wird die Schilddrüse entfernt, muss seine Funktion durch Gabe von Hormonpräparaten kompensiert werden. Dass Erkrankungen der Schilddrüse hierzulande weit verbreitet sind, ist auch auf eine bei vielen Menschen anzutreffende Unterversorgung mit Jod zurückzuführen. Ohne dieses Spurenelement kommt die Produktion von Hormonen in der Schilddrüse nicht in die Gänge und gerät der Stoffwechsel des Körpers aus dem Gleichgewicht.



Ob ein Patient an einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse leidet, kann sich in unterschiedlichen Symptomen zeigen. So lässt sich die Ursache von Herzrhythmusstörungen oft ebenso in der Schilddrüse verorten, wie eine verstärkte Schweißbildung oder neurologische Beeinträchtigungen wie Vergesslichkeit bis hin zu Wortfindungsstörungen. Erkrankungen der Schilddrüse können sich sowohl in Nervosität und Schlaflosigkeit als auch in Antriebslosigkeit und stetigem Schlafbedürfnis äußern. Aus diesen widersprüchlichen Symptomen ergibt sich ein Dilemma: Nicht immer fällt der Verdacht auf die Schilddrüse als Quelle einer Erkrankung. Dabei lässt sich einfach abklären, ob eine Fehlfunktion des Organs als Ursache in Betracht kommt - durch Bestimmung des TSHWerts. Ist dieser zu hoch, liegt eine Unterfunktion vor, bewegt er sich unterhalb des Normbereichs, wird eine Überfunktion diagnostiziert.



Nicht selten hat sich bei den Betroffenen auch bereits ein Kropf, (medizinisch "Struma") gebildet. "Hierbei handelt es sich in den weitaus meisten Fällen um eine gutartige Wucherung des Schilddrüsengewebes, die auf einen Mangel an Jod zurückzuführen ist", erläutert Professor Dr. med. Detlef Ockert, Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeralund Gefäßchirurgie. Diese kann mit einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse einhergehen. Anfangs beschwerdefrei, ist ein Kropf ab einem gewissen Wachstum mit spürbaren Beeinträchtigungen verbunden. Dann fällt das Schlucken schwer oder der Betroffene fühlt sich, als würde ihm der Hals zugeschnürt. Auch der ästhetische Aspekt veranlasst die Patienten nun, medizinischen Rat einzuholen. Ist die Diagnose gestellt, bieten sich drei mögliche Therapiewege an: die Gabe von Medikamenten, eine operative Entfernung der oder von Teilen der Schilddrüse, oder eine Behandlung mit radioaktivem Jod. Im intensiven Austausch mit dem Patienten wird die von ihm gewünschte und für ihn am meisten Erfolg versprechende Therapie gewählt.



Die Schilddrüse steht im Zentrum einer Informationsveranstaltung für Patienten, Angehörige und Interessierte am Mittwoch, 22. November. Wie merke ich, ob meine Schilddrüse krank ist? Wie verlaufen nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie? Wann und wie wird das Organ operiert? Auf diese und weitere Fragen geben Ärzte von drei Fachabteilungen des Brüderkrankenhauses Antworten. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Albertus-Magnus-Saal und dauert bis 18:30 Uhr.