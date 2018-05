später lesen Anzeigen-Sonderseite „Danke“ sagen – Freude schenken Teilen

Mütter sind Spezialistinnen dafür, ihren Lieben das Leben zu erleichtern und schön zu machen: Termine koordinieren, Sachen vorbereiten, dafür sorgen, dass immer alles im Haus ist, Geburtstage planen … Mamas ToDo-Liste ist lang. Selbst wenn nicht immer alles perfekt gelingt, man kann sich sicher sein, dass die allermeisten Mütter sich nach Kräften bemühen. So ist es höchste Zeit, dafür einmal gehörig „Danke“ zu sagen. Um das wenigstens einmal im Jahr ins Gedächtnis zu rufen, gibt es den Muttertag. Im deutschsprachigen Raum und vielen anderen Ländern wird er am zweiten Sonntag im Mai begangen – also dieses Jahr am 13. Mai.