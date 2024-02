Da die Flächenheizung die Wärme mittels Infrarotstrahlen auf Oberflächen überträgt, funktioniert das perfekt von oben aus. Anders als beim konventionellen Heizkörper wird keine Luft aufgewirbelt, deshalb ist auch das Thema Staub vom Tisch – ideal also für Allergiker. Der Einbau wird, wie von PLAMECO gewohnt, bequem und sauber zusammen mit der neuen Decke erledigt - aus einer Hand versteht sich. Am besten gleich einen individuellen Beratungstermin in den eigenen vier Wänden vereinbaren oder einfach mal in der Ausstellung in Großlittgen vorbeischauen!