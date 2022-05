NFT Spiele in der Übersicht : Die 7 Top NFT Games

NFT Games sind derzeit stark im Trend Foto: https://pixabay.com/photos/mobile-phone-man-playing-5922635

NFTs boomen – und treffen jetzt auf den milliardenschweren Gaming-Wachstumsmarkt. Man verliert angesichts der Fülle an neuen NFT-Spielen allerdings schnell den Überblick: Welche NFT Games 2022 sind gut, welches NFT-Spiel könnte sich dieses Jahr zum Überraschungshit entwickeln? Wir stellen die 7 Top NFT Games in einer Übersicht vor.

Liste der besten NFT Spiele 2022

1. LuckyBlock Krypto Verlosung startet! Jetzt ein Millionen-Ticket sichern

Lucky Block startet die erste Krypto Verlosung Foto: Lucky Block

Gleich auf Platz 1 unserer Liste der besten neuen NFT-Spiele landet die Web3-Gaming-NFT-Plattform Lucky Block (LBLOCK). Die startet bald ihre mit Spannung erwarteten Jackpot-Verlosungen – mit Gewinnen in Millionenhöhe! Von den Token-Inhabern bis hin zu Wohltätigkeitsorganisationen und natürlich den glücklichen Gewinnern der täglichen Jackpots: Hier geht niemand leer aus.Der Slogan des Projekts lautet deshalb auch „Jeder ist ein Gewinner“.

Mitte Mai soll es nun soweit sein: Dann startet NFT Spiel Lucky Block seine dezentralisierte Web3-Gaming-Plattform samt Gewinnspiel. Teilnahme-Tickets sind gegen fünf Dollar in LBLOCK erhältlich. Anleger, die Lucky Block bereits in ihrem Wallet halten, bekommen sogar ein Ticket fürs Gewinnspiel geschenkt, sobald sie sich mit der App verbinden. Die Teilnahme an der Jackpot-Verlosung ist also gratis für LBLOCK-Eigentümer – das macht Lucky Block zur weltweit ersten kostenlosen kryptobasierten Gewinnspiel-Plattform!

Damit nicht genug, denn ein weiterer Kernbestandteil des neuen NFT Spiels sind Spenden für wohltätige Zwecke. So können Besitzer des LBLOCK-Tokens beispielsweise bei jeder Ziehung darüber abstimmen, welche der vier verfügbaren Charity-Organisation eine Spende erhalten soll. Diese Spendenverteilung ist fest in das Lucky-Block-Konzept integriert. 10 % des täglichen Gesamtjackpots werden automatisch für wohltätige Zwecke reserviert. Die Charity-Organisation mit den meisten Anleger-Stimmen erhält dann 70 % der Spendengelder, die anderen jeweils 10 %.

Die Gelder für den Millionengewinn sammelt Lucky Block übrigens im Pool für die Hauptverlosung. Der basiert auf einer öffentlichen Blockchain, ist völlig transparent und kann deshalb von jedem eingesehen werden. Betrug, versickernde Gelder und Korruption sind so kaum möglich. Aktuell warten umgerechnet 2,25 Millionen Euro darauf, verteilt zu werden!

Das allein wäre schon Grund genug, sich einige LBLOCK-Token zu sichern – doch das Projekt hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: Parallel zur Hauptverlosung startet Lucky Block nämlich bald seine täglichen NFT-Verlosungen. Hier gibt es jeden Tag bis zu 10.000 Dollar zu gewinnen, einmalig wird außerdem ein Preisgeld von 1 Million Dollar verlost! Für die Teilnahme benötigt man lediglich eines der auf 10.000 Stück limitierten Lucky Block Platinum Rollers Club NFTs. Besitzt man ein Lucky Block NFT, kann man damit also lebenslang an den NFT-Gewinnspielen des Projekts teilnehmen! Und sind alle NFTs verkauft, startet Lucky Block eine Sonderverlosung. Zu gewinnen gibt es einen brandneuen Lamborghini Aventador – Neupreis: 320.000 Euro!

Die sensationellen Preise und Gewinne sind dabei nur der Anfang – vielmehr drängt die Spieleplattform Lucky Block in den Krypto-Olymp! Das Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, die weltweite Nummer 1 im Krypto-Gaming-Bereich zu werden – und zielt auf einen Platz in der Krypto-Top-100. All diese Faktoren machen Lucky Block zur unangefochtenen Nummer 1 unter den NFT-Games.

2. Silks.io: Geld verdienen mit diesem NFT Spiel

Ein beliebtes und neues NFT Spiel: Silks Foto: Lucky Block

Als eines der potenziell besten neuen NFT Spiele gleich nach Lucky Block gilt Silks – ein NFT Game für Pferde-Begeisterte, mit dem sich Geld verdienen lässt! Das geht ganz einfach, indem man das NFT-Spiel spielt. Silks ist also ein sogenanntes Play-to-Earn-Spiel. Bislang besteht Silks aus einer Sammlung von 10.000 Silks-Genesis-Avataren in Rennanzügen. Die sollen online an Metaverse-Pferderennen teilnehmen und ihren Eigentümern so Belohnungen bescheren.

Das Projekt von Game of Silks setzt darauf, die Kluft zwischen der realen Welt und der Kryptowelt zu überbrücken. Hierfür nutzt Silks ein spezielles Design, welches das Metaverse des Spiels mit Daten aus der echten Welt versorgt. Dadurch ist es beispielsweise möglich, jedes Pferd im Game mit einem Vollblüter aus der Realität zu verbinden! Abstammung, Trainingsfortschritt und Rennergebnisse sollen so gekoppelt werden.

Die virtuelle Welt des NFT-Spiels besteht allerdings nicht nur aus Pferden. Es finden sich auch Avatare, Ländereien und Ställe – und die liegen, wie die Pferde auch, allesamt als NFTs vor. Die können Spieler dann besitzen, mit ihnen interagieren, sie weiterentwickeln – oder auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Das trägt zum rasant wachsenden Play-2-Earn-Bereich bei. Analysten erwarten deshalb auch bei Silks eine blühende Ökonomie und ein erfolgreiches 2022.

3. Axie Infinity

Axie Infinity gilt als Vorreiter der NFT Games Foto: Axie Infinity

Axie Infinity (AXS) ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten NFT Spiele: Inspiriert von Mega-Hits wie Tamagotchi oder Pokémon traf das NFT-Game bei Spielern sofort einen Nerv, konnte im jüngsten Krypto-Bull-Run zigtausend Prozent aufwerten. Und die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende – gerade erst hat das NFT Spiel mit „Origin“ eines seiner größten Updates überhaupt veröffentlicht. Das bringt viele Änderungen mit sich – die Wichtigste: Neue Spieler erhalten kostenlose Axies, können das NFT Game folglich ausprobieren, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Das war kürzlich noch anders: Da mussten Spieler drei Axies käuflich erwerben, um das NFT Game zu testen – bei einem Stückpreis von rund 250 Dollar ein teures Vergnügen.

Doch was ist Axie Infinity für ein NFT Spiel? Axie Infinity erlaubt es Spielern, knuddelige Fantasy-Kreaturen zu züchten – sogenannte Axies. Die unterscheiden sich in ihrem Aussehen und ihren Eigenschaften, können vom Spieler aufgezogen, trainiert und auch gewinnbringend wieder verkauft werden. Jeder Axie liegt dabei als NFT vor und verfügt über einen individuellen Seltenheitsgrad: von gewöhnlich über selten bis hin zu extrem selten und legendär. Es gilt: Je seltener, desto höher der Verkaufspreis, den das Axie-NFT erzielen kann!

4. Gods Unchained

Das beliebte Free-to-Play NFT-Spiel Gods Unchained Foto: Gods Unchained

Gods Unchained ist ein von Immutable entwickeltes Free-to-Play-NFT-Spiel auf der Ethereum-Blockchain. Das Sammelkarten-NFT-Game verwendet einen Play-To-Earn-Mechanismus und erlaubt es Spielern, ihre Karten als NFTs zu traden. Genau das ist auch das Ziel des NFT-Spiels: NFT-Elemente in ein bekanntes Kartenspiel-Genre zu bringen. Der Inhalt von Gods Unchained: Man sammelt Karten. Das geht entweder, indem man sie von anderen Spielern kauft oder indem man ein Match gegen sie gewinnt. Den Ausgang bestimmen dabei die Qualität der Karten und das Geschick der Spieler. Gods Unchained legt großen Wert auf Skills und Strategie, verwendet deshalb auch einen speziellen Ranglisten-Spielmodus. Der sorgt dafür, dass man auf ebenbürtige Spieler trifft. Gewinnt man, erhält man dafür Erfahrungspunkte. Hat man ausreichend Erfahrungspunkte gesammelt, steigt man eine Stufe auf und bekommt neue Karten für die eigene Sammlung geschenkt. Die Karten liegen wie erwähnt allesamt als NFTs vor – man kann sie also verkaufen. Das geht etwa auf dem Gods-Unchained-Marktplatz oder auf NFT-Marktplätzen wie NFTLaunchpad.com. Verkauft man seine Karten auf dem spieleigenen Marktplatz, gibt es dafür den nativen Token der Plattform, GODS. Der ist allerdings auch schon auf großen Kryptobörsen wie Crypto.com oder Coinbase fürs Trading verfügbar.

5. Alien Worlds

Auch Alien Worlds zählt zu den beliebtesten Blockchain-Spielen der Welt: Mehr als 885.000 aktive Spieler hatte das NFT Game laut DappRadar in den letzten 30 Tagen, kommt zudem auf ein Transaktionsvolumen von stolzen 186 Millionen Dollar. Alien Worlds setzt ebenfalls auf das Verkaufen von NFTs: Nutzer können im NFT-DeFi-Metaverse des NFT-Spiels sieben Planeten erkunden, dabei digitale Assets schürfen und diese im Anschluss veräußern. Waffen, Avatare, Land, Minions oder Werkzeuge liegen beispielsweise als NFTs vor.

Alien Worlds gilt als einer der beliebtesten Blockchain-Spielen Foto: Alien Worlds

Darüber hinaus lässt sich Geld verdienen, indem man gegen andere Spieler kämpft oder die eigenen Ländereien vermietet. Alien Worlds ist kostenlos im Browser spielbar und läuft sowohl auf der Ethereum-Blockchain als auch auf WAX und BSC. Interessantes Detail: Planeten im „Alien Worlds“-Metaverse sind DAOs (dezentrale autonome Organisationen) und besitzen folglich gewisse Entscheidungskraft über Änderungen im Spiel. Dadurch ist auch das Metaverse enorm erweiterbar: Jeder Planet kann seine eigenen NFT Spiele anbieten – unabhängig von den anderen.

Die native Währung von Alien Worlds ist Trilium (TLM). Den Coin kann man beispielsweise nutzen, um für das Amt eines „planetarischen Ratsmitglieds“ zu kandidieren. Mit etwas Glück regiert man vielleicht den Planeten! Doch Alien Worlds bietet neben der Politik auch noch andere Karrierewege, beispielsweise als Miner. So hat man die Möglichkeit, Trilium (TLM) zu schürfen und ein passives Einkommen zu generieren – etwa, indem manTrilium gegen Euro verkauft. Darüber hinaus bietet Alien Worlds Missionen und Aufgaben – durch die kannt man ebenfalls Trilium und NFTs gewinnen. Jedes NFT im Spiel ist unterschiedlich rar, insgesamt gibt es sechs Seltenheits-Stufen: reichlich, gewöhnlich, selten, episch, legendär und mythisch. Hinzu kommen vier „Glanzgrade“: Stein, Gold, Sternenstaub und Antimaterie. Auch hier gilt: je seltener, desto kostbarer!

6. Splinterlands

Splinterlands ist ein beliebtes Sammelkartenspiel Foto: Splinterlands

NFT-Spiel Splinterlands ist wie Gods Unchained ein kostenloses Sammelkartenspiel. Das Besondere an Splinterlands: Das NFT-Game nutzt Staking und bietet darüber hinaus zahlreiche Optionen, Geld zu verdienen. Splinterlands zählt folglich ebenfalls zu den Play-2-Earn-NFT-Spielen. Das Spielprinzip: Man sammelt Karten. Das geht entweder, indem man sie von anderen Spielern kauft, sie man sich ausleiht oder Aufgaben erfüllt. Splinterlands ist zwar wie erwähnt kostenlos. Es gibt jedoch ein „Aber“: Möchte man mit Splinterlands Geld verdienen, muss man nämlich zunächst das „Zauberbuch der Beschwörer“ erwerben (Kostenpunkt: 10 Dollar). Nur damit ist es möglich, einen Namen für das eigene Konto auszuwählen und die spieleigene Kryptowährung Dark Energy Crystals (DEC) zu verdienen. Apropos: Die Spielwelt von Splinterlands hat gleich drei native Währungen: Neben den erwähnten Dark Energy Crystals gibt es noch Credits und Splintershards (SPS). Der Unterschied: Mit den Credits kann man Karten kaufen, die Splintershards hingegen fungieren im NFT Game als Governance-Token. DEC ist quasi der Special-Coin der Spinterlands-Welt: Mit ihm bekommt man seltenere Karten und exklusive Gegenstände.

7. Syn City (jetzt Mob Land)

Syn City heißt nun Mob Land Foto: Syn City

Syn City (jetzt umbenannt in Mob Land) gilt als das erste Mafia-Metaverse seiner Art. Auch in Syn City beziehungsweise Mob Land dreht sich alles rund um NFTs und die Blockchain – nur eben mafiös. Die Spieler leiten ein florierendes kriminelles Unternehmen, plündern, kämpfen, bauen – und ernten durch das Play-to-Earn-Modell des Spiels verschiedene Belohnungen. Ende 2021 konnte Syn City in einer Finanzierungsrunde mehr als 8 Millionen Dollar sammeln. Dabei waren einige der einflussreichsten Namen der Gaming-, Streaming- und Blockchain-Branche. Geleitet wurde die Kapitalerhöhung beispielsweise von Twitch-Mitbegründer Justin Kan und Robin Chans Goat Capital, dem Mitbegründer von Zynga China. Darüber hinaus investiert haben unter anderem Terra-Gründer Do Kwon, A&T Capital, Alex Packs Hack VC, Alex Becker (Superfarm) und Animoca Brands.

Syn City kann kostenlos gespielt werden, lediglich die Gebühr fürs Minten der NFT-Charaktere ist zu bezahlen. Für Kämpfe benötigt man ein Team aus vier NFT-Charakteren. Hat man das zusammengestellt, kann es losgehen: Man hat die Option, einem Syndikat beizutreten und an PvE- und PvP-Schlachten teilzunehmen. Durch den Beitritt zu einem Syndikat gibt es täglich neue Missionen, außerdem kann man an Ranglisten- und Syndikatsevents und -kämpfen teilnehmen. So levelt man seine Crew auf, gewinnt dabei an Ansehen und kann wertvolle Verbündete von einem überzeugen.

Zudem hat man in diesem NFTGame die Möglichkeit, „Turf“ (Immobilien) zu besitzen und Geschäftslizenzen zu erwerben. Dadurch kann man die eigenen Fähigkeiten, Erfahrung und das eigene Einkommen im Spiel verbessern. Der Level des „Turfs“ wiederum bestimmt die Anzahl und die Art der Geschäfte, die auf ihm gebaut werden können. Spieler können darauf auch eine Basis für ihr eigenes Syndikat errichten, ihre Geschäfte aufbauen, Räume vermieten, Steuern eintreiben oder die Geschäfte und Ressourcen anderer Syndikate per Plündern übernehmen.

Warum NFT Gaming riesiges Potenzial hat

NFT-Gaming besitzt gigantisches Potenzial – Analysten rechnen sogar damit, dass NFT-Gaming zu einem der größten Bereiche in der NFT-Branche werden könnte. Das liegt hauptsächlich an folgenden zwei Faktoren:

Play to Earn

Unter „Play 2 Earn“, auch GameFi genannt, versteht man Spiele oder Apps, die den Nutzer fürs Spielen belohnen. Der Bereich boomt extrem – insbesondere die Corona-Pandemie brachte eine Vielzahl neuer Spieler in den Play-2-Earn-Sektor. Dies ist ja auch wenig verwunderlich: fürs Spielen bezahlt werden – das dürfte für die meisten verlockend klingen. In der Regel belohnen Play-2-Earn- oder GameFi-Spiele den Spieler mit einer Kryptowährung – oder eben mit NFTs. Für viele Nutzer ist auch der Aspekt der Wertsteigerung verlockend: je erfolgreicher ein NFT Game, desto wertvoller auch die ausgegebenen Token. Früh einzusteigen kann sich folglich lohnen.