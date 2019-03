Grill- und Campingfreunde können sich am 6. und 7. April, auf dem Frühjahrsmarkt von Niesmann Caravaning von den Camping- und Grilltrends der Saison, inspirieren lassen.

Die Glut hat genau die richtige Temperatur. Jetzt ein saftiges Steak oder knackiges Gemüse auflegen, die ersten Sonnenstrahlen spüren und genießen: entweder zu Hause oder in der großen, weiten Welt. Damit das perfekt gelingt, braucht man die entsprechende Ausrüstung.Eines der größten Sortimente an Grills aller führenden Hersteller zwischen Köln, Frankfurt und Luxemburg können sie bei Niesmann in Polch auf über 250 Quadratmetern erleben. Grills der Firmen Weber, Napoleon, Beefer und von vielen weiteren Herstellern sind vertreten. Am Frühjahrsmarkt können sie sich diese Geräte nicht nur anschauen, sondern die Kundenberater von Niesmann stehen ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Um auf den richtigen Geschmack zu kommen, gibt es am Sonntag ein Tasting mit Produkten des Anbieters Gourmetfleisch.de. Bei der Zubereitung geben Profis Tipps, wie sie ein besonderes Geschmackserlebnis erzielen können und zeigen es gleich auf den angebotenen Grills. Am Samstag und Sonntag ist dafür extra ein Grillmeister von Weber vor Ort.

Besonders stolz ist Dirk Fohr auf die Neu-Eröffnung des Shops, der auf 1250 Quadratmetern alles bietet, was man zum perfekten Campingurlaub braucht. Angefangen bei der Kleidung, Wanderschuhen, auch Kinderwanderschuhe, über Rücksäcke bis hin zur Reiseausrüstung. Das Sortiment ist deutlich vergrößert worden, unter anderem mit Marken von Royal Robbins-Reisebekleidung, Thermarest Schlafmatten, Deuter Schlafsäcken und MSR Zelten oder den modernen „Gumbies“ Sommer Flip-Flops.

FOTO: Unternehmen / PR

FOTO: Unternehmen / PR

Auf die hochwertige Ausrüstung für den unbeschwerten Urlaub im Reisemobil oder Wohnwagen, gibt es am Frühjahrsmarktwochenende 19 Prozent Nachlass auf alle nicht-reduzierten Artikel im neuen Shop. Niesmann ist europaweit die erste Adresse für eine echte Erlebniswelt rund um die mobile Freizeit.

Ein umfassendes, breites und sehr tiefes Sortiment an Caravan Technik und Zubehör inklusive Hersteller-Original-Ersatzteilen zeigt die Expertise des Hauses Niesmann.

Neben dem neuen Grill-Store und der Eröffnung des Shops, gibt es im Bereich Caravaning attraktive Angebote. Dirk Fohr, Geschäftsführender Gesellschafter: „Wer jetzt für seinen Sommerurlaub noch einen Caravan oder ein Reismobil mieten will, hat dazu am Wochenende, eine fast schon letzte Chance. Die Buchungen sind schon im vollen Gang. Wir bemerken in diesem Jahr ein deutlich frühes Buchungsverhalten unserer Kunden und eine stark gestiegene Nachfrage.“

FOTO: Unternehmen / PR

FOTO: Unternehmen / PR

Weiter erklärt er: „Um überhaupt noch Kapazitäten in den Sommerferien bieten zu können, haben wir unsere Fahrzeugflotte auf fast 60 Fahrzeuge erweitert.“ Er rät allen, die überlegen, im Miet-Reisemobil oder -Wohnwagen Urlaub zu machen, zu schneller Buchung.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Caravan oder ein Reisemobil anzuschaffen, ist bei Niesmann -auf jeden Fall- an der richtigen Adresse. Etwa 200 Fahrzeuge stehen bereit, von den Kunden unter die Lupe genommen zu werden. Es sind Abverkäufe aus dem vergangenen Jahr dabei, neue Modelle aus 2019 und Mietwagen, die jetzt in den Verkauf gehen. Vertreten sind auch hier alle namenhaften Anbieter, wie Bürstner, Hobby, Fendt, Hymer und Concord. Das Team von Niesmann steht ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite. Vertreter der eigenen Werkstatt sind vor Ort und können Auskunft geben und Termine vereinbaren.

FOTO: Unternehmen / PR

FOTO: Unternehmen / PR

Unter den Fahrzeugneuheiten befindet sich die neue Hobby Edition „IC Silverline“. Sie überzeugt mit einer hochwertigen Ausstattung in zwei Modellen. Alufelgen in Silber, ein 50 Liter Frischwassertank und eine ausziehbare Bettverbreiterung sorgen für besonderen Komfort bei den Kunden des InterCaravaning Fachhändlers. Auch die Bürstner Nexxo Time IC Line ist mit einer umfangreichen Ausstattung erhältlich. Beide Sondermodelle gibt es für Campingfreunde an den Frühjahrsmarkttagen zum Messe Sparpreis.

Der Frühjahrsmarkt findet am kommenden Samstag, 6. April 2019, von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag, 7. April von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände von Niesmann, Kehrstraße 51, 56751 Polch, statt.

Weitere Informationen unter www.niesmann.de