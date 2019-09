Kfz-Handwerk im Wandel : Firma Auto Wirfs in Gerolstein

Gerolstein Seit 35 Jahren steht die Firma Auto Wirfs in Gerolstein für Kompetenz im Kfz-Handwerk, Freundlichkeit und Engagement. Leider fehlt es jedoch auch bei der Firma Wirfs oft an Personal.

Wer eine Panne hat erwartet schnelle Hilfe , so Heinz-Josef Wirfs , Inhaber und Innungsobermeister der Kfz-Innung Daun-Prüm. Diese wollen wir auch weiterhin gewährleisten und setzen daher auf einen gleichbleibend hohen Personalbestand , was jedoch angesichts niedriger Arbeitslosenzahlen nicht immer einfach ist. Als Partner des ADAC stellt auch die Besetzung der Bergefahrzeuge eine große Herausforderung dar. Denn wer auf offener Strecke liegenbleibt, hofft natürlich darauf , dass er nicht stundenlang auf Hilfe warten muss.

Die Modelloffensiven der Hersteller werden in den kommenden Jahren dazu führen, dass wir immer mehr E-Autos bei uns auf den Straßen sehen werden. Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge, die zugleich Verbrennungs- und von außen aufladbare Elektromotoren an Bord haben, werden wohl in den nächsten Jahren Marktanteile gewinnen. Darauf bereiten sich unsere Kfz-Werkstätten auch vor, Mitarbeiter werden in der Hochvolttechnik geschult, Auszubildende können diesen Schwerpunkt schon seit Jahren wählen.