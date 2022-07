Ausbildung und duales Studium : 900 Stundenkilometer und keine Pausetaste

Der Beruf des Fluglotsen bringt viel Verantwortung mit sich. Foto: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Es ist ein eher ungewöhnlicher Beruf, den viele junge Menschen in Sachen Berufswahl nicht auf dem Schirm haben. Die Rede ist vom Fluglotsen. Neben der Fluglotsenausbildung bietet die Deutsche Flugsicherung auch das duale Studium zum Fluglotsen an.

Abitur in der Tasche, nicht älter als 24 Jahre, der deutschen und der englischen Sprache, flüssig sprechend und verstehend, mächtig? Wenn dazu noch ein Mix aus Talenten in Form von Konzentrationsfähigkeit, räumlichem Vorstellungsvermögen, Stressresistenz, Multitasking, einer hohen Entscheidungsfreude und einer guten Merkfähigkeit kommen, dann ist es perfekt. Wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, kann ein Beruf fürs Leben angesteuert werden, der viel Verantwortung mit sich bringt, sehr gut bezahlt wird und täglich neue Herausforderungen und Entscheidungen beinhaltet.

Die Rede ist vom Beruf des Fluglotsens. Ein Beruf, bei dem in einem Bereich mit 900 Stundenkilometern gearbeitet wird und es keine Pausetaste gibt, wenn es brenzlig wird. „Wir bieten eine Ausbildung und ein duales Studium zum Fluglotsen an. Beide arbeiten später in den gleichen Bereichen. Der Unterschied zwischen den beiden Ausbildungsformen ist der, dass beim Studium die praktischen Elemente der Ausbildung zum Fluglotsen mit fundiertem Fachwissen aus der Betriebswirtschaft und Luftfahrt kombiniert werden und am Ende eine Bachelorarbeit geschrieben werden muss“, sagt Sonja Konur, Leiterin Ausbildung, Auswahl & HR-Marketing bei der Deutschen Flugsicherung (DFS).

Fluglotsen in der Kontrollzentrale kümmern Sie sich um die An- und Abflugkontrolle sowie um die Streckenkontrolle. Foto: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Wer sich für das duale Studium entscheidet beginnt mit drei Semestern an der Hochschule Worms. Nach den drei Semestern starten die Studierenden gemeinsam mit denjenigen, die sich für die reine Ausbildung entschieden haben in Langen bei Frankfurt. Es geht mit fünf Monaten Theorie los, denen bis zu zehn Monate Training im Flugsicherungssimulator folgen.

Trainiert wird zum Beispiel am 360-Grad-Tower-Simulator. Hier können alle großen deutschen Airports mit verschiedenen Wetter- und Flugszenarien simuliert werden. Die letzte Zeit im Rahmen der insgesamt rund dreijährigen Ausbildung erfolgt im Live-Training an einem der 15 internationalen Flughäfen mit Tower bzw. in den vier Kontrollzentren in Langen, Bremen, München und Karlsruhe. Das Live-Training erfolgt 1:1. Das heißt, einem angehenden Fluglotsen steht ein erfahrener Lotse als Coach aus der Praxis zur Seite.

Generell arbeiten Fluglotsen immer zu zweit in einem Sektor. Mitunter gilt es sechs bis zehn Flugzeuge gleichzeitig zu betreuen. Fluglotsen arbeiten in einem Schichtsystem 8,5 Stunden pro Tag, wobei alle zwei Stunden eine Pause vorgeschrieben ist. Dafür gibt es Ruhe- und Schlafräume aber auch Fitness- und Entspannungsmöglichkeiten. Fluglotsen arbeiten meist in einem Wechselrhythmus von 5/3 und 4/4. Das heißt in der einen Wochen werden fünf Tage gearbeitet und es gibt drei Tage frei. In der nächsten Woche sind es vier Arbeitstage, denen vier freie Tage folgen. Dann geht es wieder mit der Kombi 5/3 weiter. Kuren gehören verpflichtend zum Berufsleben, das in der Regel mit spätestens 55 Jahren endet.

Bewerbungen als Fluglotse werden ganzjährig entgegengenommen, da mehrmals im Jahr neue Kurse für die Ausbildung starten. „Ideal ist es, wenn sich Interessierte zwölf Monate zuvor bewerben“, sagt Sonja Konur. Wer die Voraussetzungen erfüllt und sich bewirbt nimmt meistens innerhalb einer Woche nach der Bewerbung an einem Onlinetest teil. Dem folgt eine Einladung nach Hamburg, wo die erste Auswahlstufe startet. Diese Vorauswahl zeichnet sich durch viele Computertests aus. Danach kommt es zur Hauptauswahl, die sich persönlicher gestaltet. Die Bewerber stehen unter anderem einer Auswahlkommission gegenüber. Den Abschluss bildet der medizinische Check. Farbsehen ist unabdingbar. Eine rot-grün-Schwäche macht die Ausübung des Berufes unmöglich. Brillen- und Kontaktlinsenträger müssen sich lediglich mit ihrer Sehschärfe innerhalb von bestimmten Dioptrienwerten bewegen, dann können auch sie Fluglotse werden.