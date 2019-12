Von Saxoforte bis Nacht der Tenöre : Klassiker auf dem Vulkan

Foto: TV/Touriinfo Daun

Daun Bei der Veranstaltungsreihe „Klassiker auf dem Vulkan“ treten im Sommer 2020 die unterschiedlichsten Künstler am Gemündener Maar und der Nikolauskirche in Daun auf.

Klassiker auf dem Vulkan: Saxoforte in der Nikolauskirche Daun

Wie klingt eigentlich die Vulkaneifel? Ist es die Polyphonie aus Natur und Kultur, der eigene Sound einer Region mitten in Europa zwischen einer faszinierenden Vergangenheit und einer spannenden Zukunft? Oder ist es ganz einfach die Mystik der Maare? Die Mitglieder des Saxophon-Quartetts Saxoforte haben ihre auditive Umwelt der Vulkaneifel aufgesogen und verbinden sie mit den Soundscapes der Welt. Von Klassik, über Jazz und Blues, bis hin zu Pop - vier Musiker, vier Persönlichkeiten, vier Saxophone. Das erleben Sie live am Sonntag, 21. Juni 2020 um 16 Uhr in der Nikolauskirche in Daun.

2019 ist ein ganz besonderes Jahr für die vier Musiker, die sich bereits durch verschiedenste Projekte seit Jahren kennen. Saxoforte feiert poppige „10 Jahre“ Quartett-Geschichte und blickt zurück auf bewegende Konzerthighlights und ausverkaufte Konzertsäle.

Die Musiker Wilfried Umbach (Sopran- und Altsaxophon), Markus Laux (Altsaxophon) und Walter Eich (Bariton-Saxophon) blicken bereits heute freudig den musikalischen Highlights 2020 entgegen: „Klassiker auf dem Vulkan“ mit Saxoforte live. Im Rahmen der Konzertreihe freut sich das Quartett einen ganz besonderen Gastmusiker und guten Freund begrüßen zu dürfen. Am Tenorsaxophon wird der Jazz- und Popularmusiker Ulrich Nonn das Quartett an diesem Musikabend begleiten.

Foto: FORUM DAUN

Neben einem variantenreichen Klang präsentiert Saxoforte die ganze Bandbreite eines zeitgemäßen Saxophonquartetts. Das Repertoire besteht aus Originalkompositionen für Saxophon sowie einer Vielzahl von Bearbeitungen aus vier Jahrhunderten Musikgeschichte. Nicht zuletzt mit Songs aus Pop, Jazz und Blues sowie mit Balladen und Evergreens der Swing-Ära feiern die vier Musiker die ungeheure Klangvielfalt ihrer Instrumentenfamilie. Für alle, die die Vielfalt der Saxophone erleben möchten, ist Saxoforte ein absolutes Muss. Saxoforte – das ist viermal Klangkultur vom Feinsten.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 17,25 EUR bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im FORUM DAUN, Tel. 06592 9513-11 und 9513-13 erhältlich!

Klassiker auf dem Vulkan: BRINGS OpenAir am Gemündener Maar

Mehr als 25 Jahre ist es jetzt her, dass die Brüder Peter und Stephan Brings ihre Band gründeten. Zunächst begannen die vier Musiker als Rockband, die Kölsch und auch Hochdeutsch sang. Nach dem einschlagenden Erfolg von „Superjeilezick“ zum Beginn des neuen Jahrtausends spezialisierten sie sich auf Schlager und Stimmungslieder. Seitdem ist die Band ein Dauerbrenner und bei großen Events nicht mehr wegzudenken – und das nicht nur im Rheinland, sondern in der gesamten Republik. Erleben Sie am Freitag, 26. Juni 2020 um 20.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) eine „Superjeilezick“, wenn die Formation den Vulkan zum Brodeln bringt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 34,00 EUR (Liegewiese) bzw. 45,00 EUR (nummerierter Sitzplatz) bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im FORUM DAUN, Tel. 06592 9513-11 und 9513-13 erhältlich!

Klassiker auf dem Vulkan: Die Nacht der Tenöre OpenAir am Gemündener Maar

Er verkörpert den stürmischen Liebhaber, den galanten Betörer oder den tragischen Helden: Der Tenor ist in der Oper oft der Tonangebende, der in seinen Arien sehnt und liebt, bangt oder triumphiert. Viele Tenorarien zählen nicht umsonst zu den musikalischen Höhepunkten einer Oper, man denke nur an das dramatische „E lucevan le stelle“ aus der Oper Tosca oder das weltberühmte „Nessun dorma“ aus Turandot. Spätestens seit Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras in den 1990er Jahren zu den „Drei Tenören“ zusammenkamen, begeistert der besondere Toncharakter dieser Stimmlage ein Millionenpublikum.

Lassen Sie sich bei „Die Nacht der Tenöre“ am Samstag, 27. Juni 2020 um 20.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) von stimmgewaltigen Sängern und großen Gefühlen mitreißen. Die Tenöre – beispielsweise Han-Bo Jeon, Theodore Browne oder Garrie Davislim – interpretieren unter der musikalischen Leitung von Markus Elsner Arien mit Gänsehauteffekt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 34,00 EUR (Liegewiese) bzw. 45,00 EUR (nummerierter Sitzplatz) bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im FORUM DAUN, Tel. 06592 9513-11 und 9513-13 erhältlich!

Klassiker auf dem Vulkan Oliver Steller spricht und singt „Gedichte von Goethe bis heute“ - FORUM DAUN

Dass Gedichte, dass Lyrik aus vergangenen Zeiten nicht verstaubt und trocken sein müssen, dass „Goethe und Konsorten“ es sogar mit Fernsehen, Video und Internet aufnehmen können, das beweist Oliver Steller am Montag, 29. Juni 2020 um 20 Uhr im Gäste- und Veranstaltungszentrum FORUM DAUN mit seinem Programm „Von Goethe bis heute“.

Als einfühlsamer, aber auch gewagter Rezitator und begnadeter Gitarrist vermittelt er Literatur, haucht ihr neues, frisches Leben ein. Egal, ob man die Gedichte kennt oder nicht, sie bleiben hängen, prägen sich ein, verlangen, immer wieder gehört zu werden. Jeder wird seine ganz persönlichen Gedichte entdecken. Vielleicht das geistreich-ironische „Der andere Mann“ von Kurt Tucholsky oder Goethes Klassiker „Der Zauberlehrling“, vielleicht auch den melancholischen „Herbstag“ von Rainer Maria Rilke.

Die gelungene Auswahl der neu zu entdeckenden DichterInnen und ihrer Texte aus drei Jahrhunderten bietet ohne Zweifel für jeden Geschmack etwas. Stellers Mischung aus Rezitation und Musik, aus gesprochenem und gesungenen Wort ist das, was ihn befähigt, die Gedichte zum Leben zu erwecken. Mit seiner sonoren Stimme brennt er die epochenübergreifenden Worte in uns ein. Sein Musikstudium in den USA und seine Studioarbeit mit den Bands von Carlos Santana und Miles Davis brachten ihm das Feeling für Blues und Jazz.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 17,25 EUR bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im FORUM DAUN, Tel. 06592 9513-11 und 9513-13 erhältlich!

Klassiker auf dem Vulkan: JoeCockerTribute OpenAir am Gemündener Maar

by „RTL Samstag Nacht AllStars“

Foto: TV/Touriinfo Daun

Joe Cocker kennt jeder! Seine Songs, Hits und Interpretationen sind legendär und waren schon zu Lebzeiten unsterblich! Zwei Stunden „Mit- Sing- Garantie“! Und genau diese Original- Band bekommen Sie und Ihre Gäste mit JoeCockerTribute am Samstag, 04. Juli 2020 um 20.30 Uhr (Einlass 18-30 Uhr). Anstelle von Joe Cocker singt Jupp Ebert, der Joe Cocker aus Aachen. Diese Band begleitete nicht nur Joe Cocker live, sondern auch andere Weltstars wie Anastacia, Phil Collins, Dionne Warwick, José Feliciano, Nelly Furtado, Jennifer Rush, Cascada, Cliff Richard, Bonnie Tyler, Zucchero, Ronan Keating und viele mehr... „RTL Samstag Nacht“ AllStars sind auch eine der erfolgreichsten TV- Bands in Deutschland. JoeCockerTribute – sympathisch und Publikumsliebling bei „The Winner is..“ (SAT!) So viel geballte Qualität garantiert einen unvergesslichen Abend! JoeCockerTribute by „RTL Samstag Nacht“ Allstars - „prooved by“ Joe Cocker persönlich! Schließen Sie die Augen und die Illusion wird wahr !!