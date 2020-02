Geld sparen mit dem Energiespartor : Das Tor zu Glückseligkeit: Hackmann vor - noch ein (Garagen)tor

Foto: HACKMANN Tor-Technik GmbH & Co. KG

Hermeskeil Keine Angst - es geht nicht um Fußball. Aber auch in anderer Hinsicht können gute Tore bares Geld bringen.

Ein Garagentor ist ein Garagentor, ist ein Garagentor. Irrtum! Zum Thema Garagentore gibt es einiges zu sagen. Ja - Sie hören richtig: Bei der Entscheidung für das richtige gilt es, wichtige Details zu beachten - besonders im Hinblick auf Wärmedämmung und Energie-Effizienz . Ihr kompetenter Partner für HÖRMANN-Tore, HACKMANN Tor-Technik GmbH & Co. KG, hilft Ihnen dabei. Denn die Zeiten, als Garagentore einfach nur viereckig, eintönig und aus Metall waren und einzig und allein wichtig war, dass man sie öffnen und schließen konnte, sind vorbei . Jetzt geht es auch um Ihren Geldbeutel !

Modernes Energiespartor mit exzellenter Wärmedämmung

Besonders für Garagen, die direkt ans Haus anschließen, empfehlen sich doppelwandige, gut gedämmte Sectionaltore. Neben dem LPU 42 mit sehr guter Wärmedämmung, bietet das LPU 67 Thermo alles, was heute vom modernen Bauen erwartet wird:

- exzellente Wärmedämmung durch thermisch getrennte Lamellen

-eine sehr gute Abdichtung der Lamellen-Zwischenräume durch doppelte Lippendichtungen

-einen optimalem Bodenanschluss durch doppelte Bodendichtungen.

Hier werden auch Bodenunebenheiten ausgeglichen und Energieverluste reduziert. Ihre Garage wird so zum exzellent gedämmten Mehrzweckraum, in dem man sich sogar wohlfühlen kann.