Moderne Garagentore und Haustüren : Bauherren und Modernisierer aufgepasst!

Hermeskeil Energiesparende Tore und Türen mit neuesten Sicherheitsstandards bei HACKMANN Tor-Technik in Hermeskeil.

Welches Tor ist das richtige für mich?

Acht von zehn Garagenbesitzern entscheiden sich heute für ein Sectionaltor , berichtet der Hersteller Hörmann : Dieser Tortyp passt in nahezu jede Toröffnung, bietet 14 Zentimeter mehr Einfahrtsbreite als Schwingtore und zusätzlich kann der Platz vor der Garage zum Abstellen weiterer Fahrzeuge genutzt werden - anders als bei Schwingtoren, da diese beim Öffnen nach vorne ausschwenken.

Wer seine Garage als Hobby- oder Partyraum nutzt, sollte auf eine gute Wärmedämmung des Tores achten. Ebenso, wenn die Garage direkt an das Haus anschließt. Generell verfügen doppelwandige Sectionaltore über eine sehr gute Wärmedämmung. Mit einem zusätzlichen Kunststoffprofil kann die Wärmedämmung um bis zu 15 Prozent verbessert werden. So wird die oft zwischen Mauerwand und Zarge entstehende Kältebrücke gemindert.

Wird der Platz unter der Garagendecke als Abstellfläche benötigt, gibt es zwei Möglichkeiten: Seiten-Sectionaltore , die, wie der Name sagt, an der Wand neben der Toröffnung laufen, oder Rolltore . Das Hörmann Garagen-Rolltor "RollMatic" mit serienmäßigem Antrieb beispielsweise wird auf einer Welle über der Toröffnung aufgewickelt und benötigt somit nur wenig Platz . Seiten-Sectionaltore können auch zum Teil geöffnet werden - praktisch für den schnellen Zugang zum Fahrrad oder Motorrad . Alternativ gibt es auch für geräumigere Garagen Nebentüren oder, bei weniger Platz, ins Tor integrierte Schlupftüren .

Mit einer großen Vielfalt an Dekoren, Farben, Oberflächen und Materialarten werden Garagentore heute jedem Design-Wunsch gerecht . Für einen besonders harmonischen Eingangsbereich können einige Garagentormotive optisch auf die Haustür abgestimmt werden.

Die Visitenkarte des Eigenheims - Fünf wichtige Tipps für den Haustürenkauf

Die Haustür prägt ganz wesentlich die Optik der Hausfassade und ist so etwas wie die Visitenkarte des Eigenheims . Doch neben dem Look sind die inneren Werte wie Einbruchschutz und Wärmedämmung ebenso wichtig. Hier gibt es fünf Tipps , die bei der Auswahl einer neuen Haus- oder Wohnungseingangstür hilfreich sind.

2. Auf hohe Sicherheit kommt es an

Das Design der Haustür prägt wesentlich die Wirkung des Eigenheims . Farben und Design-Elemente wie Edelstahlapplikationen oder Griffe mit LED-Lichtleisten verleihen der Haustür das gewisse Etwas. Im Trend liegen zudem v ollflächige Türblätter . Dabei ist das Flügelprofil in das Türblatt integriert und das Design der Tür wirkt besonders großzügig . Verdeckt liegende Türbänder verstärken diesen Effekt. Für besonders große und hohe Eingangsbereiche können Haustüren auch in Raumhöhe gewählt werden.

INFO: Keine Fördermittel verschenken

Wer den Begriff "Altersgerecht Umbauen" hört, denkt zuerst an Barrierefreiheit und an Senioren - dies ist aber nur zum Teil richtig. Auch wer sein Haus gegen Einbrüche schützen und den Komfort erhöhen möchte, kann mit dem Förderprogramm Nr. 455 "Altersgerecht Umbauen" der KfW-Bank einen Zuschuss beantragen. Mit dem Förderprogramm 430 "Energieeffizient Sanieren" stehen Mittel speziell für eine bessere Energieeffizienz bereit. Wer also den Kauf einer neuen Haus- oder Wohnungseingangstür plant, sollte sich umfassend über alle Zuschusstöpfe informieren. Die HACKMANN Tor-Technik informiert Sie gern.