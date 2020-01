Frischer, moderner, größer : Grillen im Floraland: Der hagebaumarkt soll nach Umbau in neuem Glanz erstrahlen

Der hagebaumarkt erfährt bis März einen großen Umbau. Foto: TV/Dirk Duffner

Konz-Könen Im bbk hagebaumarkt im Gewerbegebiet Konz-Könen tut sich was: Bis Mitte März wird der Markt umgebaut und gleichzeitug erheblich erweitert.

„Es ist nach sieben Jahren an der Zeit, dem Markt ein neues Gesicht zu geben“, verkündet Marktleiter Brian Möbius. Er bezieht sich damit auf die letzten großen Umbaumaßnahmen im Jahr 2013.

Die größte und für viele Kunden sicherlich auch augenfälligste Veränderung betrifft die Gartenabteilung, die ab März statt unter „hagebaumarkt Gartencenter“ dann unter der Premium-Bezeichnung „Floraland“ firmiert. Das heißt konkret: Die Ausstellungs- und Verkaufsfläche, die mittlerweile aus allen Nähten platzt, wird auf großzügige 2000 Quadratmeter verdoppelt. Im zweiten Schritt erfolgt auch eine deutlich qualitative Aufwertung in Sachen Angebotsvielfalt - vor allem in den Bereichen Gartentechnik, Pflanzen und Camping. Dank des „Upgrades“ wird jetzt zum Beispiel die Firma Stihl mit ihren Werkzeugen und Geräten für Garten-. und Landschaftspflege vertreten sein. Und auch die Herzen der Grill- und Schwenkfans wird das neue Floraland höher schlagen lassen, denn diebezüglich wird man bestens aufgestellt sein: Die Firma Weber ist mit ihren Highclass-Geräten genauso vertreten wie Grills für den einfachen Bedarf. „Durch die größere Produktauswahl wollen wir näher an den Kunden, um ihm noch mehr Anreize für einen Besuch im hagebaumarkt zu geben“, so Brian Möbius.

Einige Regale in der Baustoffhalle sind schon eingeräumt. Foto: TV/Dirk Duffner

Auch die Sortimente der anderen Abteilungen werden komplett verändert und an die Kundennachfrage angepasst. So wird zum Beispiel in der Holzabteilung das Angebot an Paneelen minimiert - dafür sollen Parkett, Laminat und Vinylboden umso stärker im Vordergrund stehen. Ein noch angenehmeres Einkaufserlebnis soll den Kunden auch im Sanitärbereich verschafft werden: Hier sollen bekannte Hersteller wie Grohe oder Villeroy & Boch in eigenen Markenshops vertreten sein.

Zu der Gesamtinvestition in siebenstelliger Höhe gehört auch die Errichtung einer großen Baustoffhalle an der Stelle des alten Wareneingangs. Bauherren erhalten hier alles an notwendigem Material rund um Trockenbau oder Dämmung.

In allen Abteilungen werden Sortimente angepasst. Foto: bbk hagebaumarkt

Da die neue Gartenabteilung künftig viel mehr Platz einnimmt, werden alle anderen Bereiche innerhalb des Gesamtmarktes verschoben. Die damit verbundenen Umbaumaßnahmen werden während des normalen Betriebs vorgenommen. Doch laut Marktleiter wird das vom geschulten Team aufgefangen: „Wir bitten unsere Kunden für eventuelle Unannehmlichkeiten jetzt schon um Entschuldigung. Alle Mitarbeiter werden in der Umbauphase natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, um etwa Fragen zum Standort bestimmter Produkte zu beantworten“, verspricht Brian Möbius

