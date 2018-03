Jetzt bis zu 500 Euro „Jahres-Startkapital“ bei MediaMarkt sichern

TRIER (red) Das neue Jahr fängt für die Kunden des MediaMarkts Trier nicht nur gut, sondern fantastisch an! Denn ab dem 4. Januar 2018 legt der Elektronikhändler beim Kauf von Neugeräten noch ein ordentliches „Jahres-Startkapital“ in Form von Geschenk-Coupons drauf. Die Aktion gilt für bestimmte Produktgruppen ab einem Anschaffungspreis von 399 Euro, die Boni sind von 40 bis zu 500 Euro gestaffelt. Bis einschließlich 14. Januar kann man sich den attraktiven Geldzuschuss sichern. Somit haben auch alle, die über Neujahr in den Urlaub fahren, noch ausreichend Zeit, ihren Vorteil zu nutzen.

Startkapital als Belohnung für den ersten Einkauf des Jahres – da hat sich MediaMarkt wieder etwas Tolles einfallen lassen. „Wer im neuen Jahr die Anschaffung von neuen Geräten geplant hat, sollte nicht lange zögern“, empfiehlt Geschäftsführer Ralf Reichert. Die wertvollen Geschenk-Coupons gibt es beim Kauf von Haushaltsgroß- oder Einbaugeräten, Kaffeevollautomaten, Fernsehern und Beamern. „Also in unseren größten Sortimentsbereichen. Egal, ob man eine neue Waschmaschine, einen neuen Einbauherd oder einen neuen Großbildfernseher braucht – man hat völlig freie Wahl. Die Aktion gilt für Geräte aller Marken“, unterstreicht Ralf Reichert.

Um in den Genuss der Aktion zu kommen, gibt es nur eine Voraussetzung: Der Preis des neu gekauften Produkts muss mindestens 399 Euro betragen. Dafür bekommt man dann einen Geschenk-Coupon im Wert von 40 Euro. Wenn das Gerät mindestens 599 Euro kostet, sind es schon 70 Euro, die auf dem Geschenk-Coupon verbucht werden. Die weitere Staffelung sieht so aus: Ab einem Kaufpreis von 799 Euro gibt es zusätzlich 100 Euro Startkapital, ab 999 Euro ist der Coupon 150 Euro wert, ab 1499 Euro bereits 250 Euro und ab 1999 Euro beträgt der Zuschuss sogar satte 500 Euro. „Das sind also bis zu 25 Prozent des Kaufpreises, die unsere Kunden in Form von Coupons geschenkt bekommen“, erklärt der Geschäftsführer.

Die Coupons kann man gleich für den nächsten Einkauf bei MediaMarkt verwenden.

Da bietet es sich zum Beispiel an, zum neuen Kaffeeautomaten eine Auswahl köstlicher Kaffeesorten mitzunehmen oder zum neuen Fernseher eine klangvolle Soundbar anzuschaffen, um sich ein perfektes Heimkino einzurichten. Und wer erst überlegen will, wie er das „Startkapital“ einsetzen will, kann sich damit auch noch etwas Zeit lassen. Der Geschenk-Coupon ist bis 31. März 2019 gültig.