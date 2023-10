ANZEIGE JVA Wittlich Blick „hinter Gitter“: Podcast über die Arbeit von Justizvollzugsbeamten erschienen

Wittlich · Was machen eigentlich Justizvollzugsbeamte? In diesem Podcast können Sie in den Arbeitsalltag zweier Beamter in der JVA Wittlich reinhören und erfahren, was die Voraussetzungen und Anforderungen für diesen Beruf sind.

Sebastian Schell und Vanessa Veit von der Justitzvollzugsanstalt Wittlich geben einen Einblick in ihren Beruf. Foto: JVA Wittlich