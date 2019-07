Drei Tage Spiel, Sport und Spaß : „Kinderolympiade“ und „Streetfood“ am Wittlicher Stadtpark

Wittlich „Streetfood meets Kinderolympiade“ heißt das Motto am Wochende vom 12. bis 14. Juli 2019 im Stadtpark Wittlich.

FOODTRUCK FESTIVAL, 12. – 14. JULI 2019

Am zweiten Juliwochenende startet das Foodtruck-Festival auf dem Parkplatz Zentrum in Wittlich. Der Verein Stadtmarketing-Wittlich präsentiert in Zusammenarbeit mit FH-Eventpur direkt am Stadtpark drei Tage lang „Kulinarisches“ aus der ganzen Welt. Vom 12. bis 14 Juli erwarten die Besucher zirka 20 Foodtruck-Betreiber mit ihren internationalen Gerichten. Auf der Speisekarte stehen nationale und internationale Spezialitäten - von klassischen Burgern über Pulled Pork bis hin zu ungarischen Langos und vegetarischen Spezialitäten. Ein Kaffeemobil sowie eine Cocktail- und Getränkebar ergänzen das Angebot. Für Unterhaltung sorgt auf einer Live Bühne die Band Beat66 und verschiedene DJs legen auf. Für die jüngsten Gäste stehen Hüpfburgen, Kinderdisco, eine Mal-Ecke und Kinderschminken auf dem Programm. Eröffnet wird die Wittlicher Foodtruck Meile bereits am Freitag um 16 Uhr (bis 22 Uhr), Samstag geöffnet ab 12 Uhr (bis 24 Uhr) und am Sonntag, passend zum Kinder- und Jugendflohmarkt, bereits ab 11 Uhr (bis 20 Uhr). Der Eintritt ist frei.

KINDER- UND JUGENDFLOHMARKT AM 14. JULI AB 11 UHR

Am Sonntag, 14. Juli findet unter der Federführung des Vereins Stadtmarketing-Wittlich ein Kinder- und Jugendflohmarkt statt. „Wir bereiten den Flohmarkt in diesem Jahr in Kooperation mit dem Wittlicher Haus der Jugend vor und freuen uns auf möglichst viele jugendliche Teilnehmer“ erklärt Claudia Jacoby, die Vorsitzende des Vereins. „Neu ist der Standort auf dem Parkplatz Zentrum. Vor zwei Jahren waren wir mit dem Flohmarkt im Stadtpark. Auf dem Parkplatz haben alle Teilnehmer die Möglichkeit ihr Auto direkt hinter ihrem Stand zu positionieren“.

Der Flohmarkt beginnt für alle Teilnehmer um 11 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Die Anmeldegebühr beträgt in diesem Jahr 10 Euro für einen drei Meter breiten Stand mit Parkplatz. Die Anmeldung ist bei der Geschäftsstelle von Stadtmarketing Wittlich (Telefon 06571/40 86) und beim Haus der Jugend Wittlich (Telefon 06571/29 160) möglich. Die Standzuweisung erfolgt am Veranstaltungstag ab 9 Uhr am Eingang des Parkplatz Zentrum. Jeder angemeldete Teilnehmer erhält ein Getränk sowie einen Gutschein für das Foodtruck-Festival. Ein zusätzlicher Kaffee- & Kuchenstand ergänzt an diesem Sonntag das Angebot auf dem Rommelsbach.

KINDEROLYMPIADE AM 14. JULI AB 12 UHR