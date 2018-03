Leyendecker HolzLand erhält Ausbildungspreise

Aufgrund besonderem Engagement in der Ausbildung junger Menschen erhält der Ausbildungsbetrieb Leyendecker HolzLand zwei Auszeichnungen.

TRIER (red) Es sind dies die Auszeichnungen „Der etwas andere Ausbildungsbetrieb“ und „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. In diesem Unternehmen wird Ausbildung groß geschrieben. Mit 130 Mitarbeitern umfasst der Betrieb 16 Auszubildende, die fest in den Arbeitsablauf integriert werden. Mit dem Grundsatz „Learning by doing“ lernen sie durch den periodischen Abteilungswechsel alle Unternehmensbereiche kennen.