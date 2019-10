Steins Transporte in Daleiden : LKW Fahrer: Ein Job mit Perspektive!

Steins Transporte in Daleiden

Daleiden Als internationales Transportunternehmen mit Sitz in Daleiden ist Steins Transporte auf den Transport landwirtschaftlicher Produkte und die Belieferung von Baustoffen spezialisiert.

Zur Erweiterung sucht Steins Transporte ab sofort oder später einen LKW Fahrer (m/w/d) für Sattelkipper und Silozug : Das Unternehmen bietet einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung . Bei Steins Transporte profitiert man von einem kollegialen Arbeitsumfeld und leistungsgerechter Entlohnung . Selbstverständlich fahren Mitarbeiter ein festes Fahrzeug mit Standort 54595 Prüm!

Um ins Team zu passen, sollten Bewerber zuverlässig, verantwortungsbewusst und teamfähig sein. Bewerbung bitte schriftlich an Steins Transporte, Hauptstr. 59, 54689 Daleiden oder per E-Mail an info@steins-transporte.de. Bei Fragen steht Herr Steins unter 06550/1854 gerne zur Verfügung.