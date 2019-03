Seit 15 Jahren 4-Tage-Arbeitswoche und seit 3 Jahren Nettogehälter der deutschen Mitarbeiter in Höhe eines vergleichbaren luxemburgischen Nettogehaltes

Seit nunmehr 3 Jahren beteiligt die Zimmer & Schulz Steuerberatungsgesellschaft ihre deutschen Mitarbeiter in der Höhe am Gewinn, dass das Gesamtjahresnettogehalt die Höhe erreicht, die bei einer Beschäftigung mit vollständiger Anwesenheit in Luxemburg erzielt werden würde.

Nach 3 Auszahlungsjahren einer Gewinnbeteiligung in Folge kann Bilanz gezogen werden. Die Besonderheit der Region Trier, dass durch das erhebliche Nettogehaltsgefälle im Vergleich zu dem Nachbarland Luxemburg hohe Personalfluktuationen in dem Unternehmen der Region besteht, gilt nun nicht mehr für die Zimmer & Schulz Steuerberatungsgesellschaft. Es ist gelungen, hochqualifizierte Vollzeitfachkräfte einzustellen und an das Unternehmen zu binden. Die Mitarbeiter können ausschließlich in dem anspruchsvollen deutschen Steuerrecht arbeiten, in dem Recht, dass sie von Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn gelernt haben. Ein Wechsel nach Luxemburg und damit ein Wechsel in ein nicht von klein auf gelerntes Steuerrecht ist nicht notwendig, um das in Luxemburg zu erzielende Nettogehalt zu erhalten. Die Qualität der Steuerberatungsleistung kann durch die Maßnahme, dass deutsche Mitarbeiter über das Instrument einer Gewinnbeteiligung ein luxemburgisches Jahresnettogehalt erzielen, aufrechterhalten werden.

Trotz des hohen finanziellen Investments in Personalkosten konnte durch zufriedene Mitarbeiter die Gesamtleistung des Unternehmens ausgebaut werden. Die Geschäftsführung bewertet damit die betriebswirtschaftliche Entscheidung als äußerst positiv. Ein Grund für die Einstellung des Modells in der Zukunft ist daher aus heutiger Sicht keinesfalls in Sicht, im Gegenteil. Das Mitarbeiterbeteiligungsmodell wird bei gleichbleibender Geschäftsentwicklung beibehalten.

Durch das stetige Unternehmenswachstum werden neue qualifizierte Mitarbeiter gesucht (Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirte).

Neu eingestellte Mitarbeiter partizipieren ebenfalls von dem Bonusprogramm. Es entstehen keine Einschränkungen der bisherigen Sozialleistungen. Weihnachtsgelder, Bonus für eine gute Jahresarbeitsleistung, 4-Tage-Woche, 2 Arbeitszeitmodelle, kurzfristige flexible Abänderbarkeit von Arbeitszeiten, bestehende Altersversorgungen, Nichtkrankheitsprämien werden zusätzlich zu der Gewinnbeteiligung, die zu dem Jahresnettogehalt führt, dass in Luxemburg bei gleichem Bruttogehalt verdient werden würde, bleiben weiterbestehen.