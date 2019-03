Der Weg ins Eigenheim: Die Massivhaus Kell GmbH bietet im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier Qualität und Sicherheit zum Festpreis. Aufgrund der überdurchschnittlich guten Auftragslage sucht das Unternehmen eine(n) Hauskaufberater(in).

Seit 1997 gibt es Town & Country Haus und über 27.500 Familien haben sich it dem in Deutschland meistgekauften Markenhaus ihren Haustraum erfüllt. Zur Verstärkung des Teams in der Region Trier-Saarburg sucht die Massivhaus Kell GmbH als Lizenzpartner von Town & Country Haus eine(n) Hauskaufberater(in), gern auch als Quereinsteiger.

In dieser Position berät man Kunden in einem Prozess, der geprägt ist von Partnerschaftlichkeit, von Kommunikation auf Augenhöhe, von Aufmerksamkeit und Interesse sowie einem ehrlichen Dialog zwischen Verkäufer und Kunden.

Die Massivhaus Kell GmbH bietet Ihren Mitarbeitern selbständiges Mitarbeiten im Rahmen einer Selbständigkeit, finanzielle Unterstützung in der Startphase, gesicherte und feste Provisionsauszahlung, professionelle Aus- und Weiterbildung an der Town & Country Haus Akademie mit IHK-Zertifizierung sowie Einbindung in ein sympathisches Team und persönliche Betreuung

Von den Bewerbern erwartet die Massivhaus Kell GmbH den Willen zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten, Eigenmotivation und Zielstrebigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, Einfühlungsvermögen sowie die Fähigkeit, Begeisterung für ein Town & Country Haus zu schaffen.

FOTO: Unternehmen / PR

Über die Massivhaus Kell GmbH

Das Unternehmen hilft als Lizenzpartner von Town & Country Haus mit der Erfahrung von mehr als 30.000 gebauten Häusern seinen Kunden, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Vor Ort, im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier, baut der Spezialist Massivhäuser mit Handwerkern aus der Region.

Vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe und auch danach begleitet die Massivhaus Kell GmbH die Bauherren sicher, schnell und kompetent auf dem Weg, der für die meisten Menschen der Wichtigste im Leben ist: ”in ein eigenes Heim”.

Town & Country steht für kostengünstige und energiesparende Massivhäuser. Das Unternehmen verwendet hochwertige Markenprodukte, garantiert eine kurze Bauzeit und ein Höchstmaß an Sicherheit durch drei einzigartige Schutzbriefe.

Kunden können ihr Traumhaus aus mehr als 40 Haustypen wählen. Jedes Haus gibt es in vielen Variationsmöglichkeiten, mit denen man sich seine eigenen Hausbauwünsche leicht erfüllen kann.

Die Massivhaus Kell GmbH ist der lokale Hausbau-Spezialist und Hausbau Partner für Menschen, die in Trier, Saarburg, Konz, Pluwig, Hermeskeil, Zemmer, Schweich, Pfalzel, Nittel, Kell am See oder Umgebung ein schlüsselfertiges Massivhaus bauen möchten.

Massivhäuser liegen im Trend: Town & Country Haus 7-fach von Focus Money ausgezeichnet

FOCUS Money hat zum sechsten Mal in Folge führende Massivhausanbieter unter die Lupe genommen und auf Fairness überprüft. Town & Country Haus konnte sich in allen analysierten Kategorien mit überdurchschnittlichen Leistungen positionieren.

Es ist und bleibt der große Traum der meisten Deutschen – das eigene Haus. Vor allem Massivhäuser liegen dabei im Trend. Gut 80 Prozent der 110.000 Baugenehmigungen aus dem letzten Jahr waren für ein Massivhaus. Dabei geht der Trend zu immer kleineren Häusern mit 70, 80 oder 100 Quadratmeter Wohnfläche. Sie sind bezahlbar und passen ideal zur Lebenswirklichkeit vieler Interessenten. Bei steigenden Grundstückspreisen sind diese gerade bei Singles, kinderlosen Paaren und kleinen Familien mit nur einem Kind beliebt.

Auch ältere Menschen, deren Kinder ausgezogen sind und deren altes Haus oft viel zu groß ist, entscheiden sich immer häufiger für kleine Häuser. Die seit Jahren sehr günstigen Baufinanzierungszinsen beflügeln den Wunsch nach einem Eigenheim quer durch alle Zielgruppen.

Vorteile eines Massivhauses:

Hohe Lebensdauer und Wertbeständigkeit

Energieeffiziente Bauweise die weit über den Standard hinaus geht

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Schnelle Bauzeiten durch typisierte Planung

Hohe Qualitätsstandards

Massivhaus Kell GmbH

Town&Country Lizenzpartner

Weidenstrasse 3

54427 Kell am See

Tel.: +49 6589 9198371

Fax: +49 6589 9198616

E-Mail: info@massivhauskell.de

Internet: www.massivhauskell.de