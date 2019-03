Der Weg ins Eigenheim: Die Massivhaus Kell GmbH bietet im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier Qualität und Sicherheit zum Festpreis.

Das Unternehmen hilft als Lizenzpartner von Town & Country Haus mit der Erfahrung von mehr als 30.000 gebauten Häusern seinen Kunden, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Vor Ort, im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier, baut der Spezialist Massivhäuser mit Handwerkern aus der Region.

Vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe und auch danach begleitet die Massivhaus Kell GmbH die Bauherren sicher, schnell und kompetent auf dem Weg, der für die meisten Menschen der Wichtigste im Leben ist: ”in ein eigenes Heim”.

Town & Country steht für kostengünstige und energiesparende Massivhäuser. Das Unternehmen verwendet hochwertige Markenprodukte, garantiert eine kurze Bauzeit und ein Höchstmaß an Sicherheit durch drei einzigartige Schutzbriefe.

Kunden können ihr Traumhaus aus mehr als 40 Haustypen wählen. Jedes Haus gibt es in vielen Variationsmöglichkeiten, mit denen man sich seine eigenen Hausbauwünsche leicht erfüllen kann.

Die Massivhaus Kell GmbH ist der lokale Hausbau-Spezialist und Hausbau Partner für Menschen, die in Trier, Saarburg, Konz, Pluwig, Hermeskeil, Zemmer, Schweich, Pfalzel, Nittel, Kell am See oder Umgebung ein schlüsselfertiges Massivhaus bauen möchten.

Massivhäuser liegen im Trend: Town & Country Haus 7-fach von Focus Money ausgezeichnet

FOCUS Money hat zum sechsten Mal in Folge führende Massivhausanbieter unter die Lupe genommen und auf Fairness überprüft. Town & Country Haus konnte sich in allen analysierten Kategorien mit überdurchschnittlichen Leistungen positionieren.

Es ist und bleibt der große Traum der meisten Deutschen – das eigene Haus. Vor allem Massivhäuser liegen dabei im Trend. Gut 80 Prozent der 110.000 Baugenehmigungen aus dem letzten Jahr waren für ein Massivhaus. Dabei geht der Trend zu immer kleineren Häusern mit 70, 80 oder 100 Quadratmeter Wohnfläche. Sie sind bezahlbar und passen ideal zur Lebenswirklichkeit vieler Interessenten. Bei steigenden Grundstückspreisen sind diese gerade bei Singles, kinderlosen Paaren und kleinen Familien mit nur einem Kind beliebt.

Auch ältere Menschen, deren Kinder ausgezogen sind und deren altes Haus oft viel zu groß ist, entscheiden sich immer häufiger für kleine Häuser. Die seit Jahren sehr günstigen Baufinanzierungszinsen beflügeln den Wunsch nach einem Eigenheim quer durch alle Zielgruppen.

Vorteile eines Massivhauses:

Hohe Lebensdauer und Wertbeständigkeit

Energieeffiziente Bauweise die weit über den Standard hinaus geht

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Schnelle Bauzeiten durch typisierte Planung

Hohe Qualitätsstandards

Musterhaus in Kell am See

Im Neubaugebiet „In der Fischerei“ in der Seestraße3 (Nähe Bergstraße) in 54427 Kell am See sind die Arbeiten für das Town & Country Musterhaus abgeschlossen. Geschäftsführer Peter Neufang und Bauleiter Michael Goebel von der Massivhaus Kell GmbH hatten am 02.10.2013 den symbolischen Spatenstich gemacht. Hier ist mit dem Flair 125 eines der beliebtesten Town & Country Typenhäuser entstanden. Öffnungszeiten des Musterhauses: Mo.- Sa.: nach Vereinbarung, Sonntags: 14 bis 16 Uhr (Telefon: 06589 / 9198371)

Das Flair 125 ist ein Haus mit besonderer Ausstrahlung. Eine Ausstrahlung, die sich schon beim ersten Blick zeigt: das weitläufige Wohnzimmer mit dem großen Essbereich ist ein absoluter Anziehungspunkt für die ganze Familie und für Gäste. Drei große Fenster machen den Wohnbereich besonders hell und freundlich, der Blick in den Garten rundet die angenehme Atmosphäre ab.

Massivhaus Kell GmbH

Town&Country Lizenzpartner

Weidenstrasse 3

54427 Kell am See

Tel.: +49 6589 9198371

Fax: +49 6589 9198616

E-Mail: info@massivhauskell.de

Internet: www.massivhauskell.de