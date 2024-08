So außergewöhnlich wie das Haus ist auch seine Besichtigung. Unter dem Motto „Vino trifft Immo“ lädt mdl Immobilien am Samstag, 24. August, zu einem ganz besonderen Umtrunk ein. In entspannter Atmosphäre kann das Haus bei einem Glas Wein in der Brückenstraße 3 in Konz besichtigt werden. Von 14 bis 18 Uhr haben Interessententen die Gelegenheit, sich das historische Schmuckstück anzuschauen, die Räume zu erkunden und sich vorzustellen, wie daraus das eigene Zuhause werden könnte.