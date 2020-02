Marktleiter Brian Möbius im Interview : Halbzeit-Vorteil beim hagebaumarkt: Das tut sich in der letzten Umbau-Phase

Halbzeit-Vorteil beim hagebaumarkt: Das tut sich in der letzten Umbau-Phase

Konz/Wasserliesch Der hagebaumarkt Wasserliesch wird seit Wochen umgebaut und umgestaltet. Marktleiter Brian Möbius erzählt in einem kurzen Interview mehr zum Stand der Dinge.

Es ist Halbzeit beim Umbau des Hagebaumarkts Wieder konnte der Trierische Volksfreund in Folge Nummer 3 des Newsletters einen Blick hinter die Kulissen der Umbau-Maßnahmen im Hagebaumarkt Konz/Wasserliesch werfen. Der Marktleiter Brian Möbius freut sich, über den neuesten Stand zu informieren.

TV: Herr Möbius, was hat sich seit unserem letzten Besuch verändert? Möbius: Mit dem Umbau der Farbenabteilung sind wir in den letzten Zügen, den Baumarkt-Bereich bis auf Kleinigkeiten wie Dekoration und Beleuchtung fertigzustellen, um uns dann dem Gartenbereich zu widmen.

TV: Inwieweit kann der Kunde also im Baumarkt wieder uneingeschränkt einkaufen?

Möbius: Wie schon gesagt, Restarbeiten sind noch zu erledigen. Aber die Sortimente befinden sich bereits an Ort und Stelle. Somit hat der Kunde jetzt schon die Möglichkeit, sich über die neuen Produkte in den neuen Fachbereichen des Baumarkts zu informieren.