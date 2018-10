Auf Kuschelkurs im Komfort-Caravan

TV-Mitarbeiterin Regina Lüders hat mit zunächst klopfendem Herzen, Mann, drei Kindern und Hund an Bord ein Wohnmobil von Niesmann Caravaning quer durch Belgien gesteuert - ein besonderer Familienurlaub.

Machen wir uns nichts vor: Zu wessen Alltag die Weite eines Einfamilienhauses gehört, der muss sich auf 7 x 2,3 Metern (Aussenmaß) mit fünf Mann und Hund schon umstellen. Erst nachdem wir wieder zu Hause sind, wird mir richtig klar, wie schön das eigentlich war: Plötzlich hat man Gesellschaft beim Gemüseschnippeln - und helfende Hände. Wohin sollten sie auch fliehen? Außer Hörweite ist nie einer. Kein Brüllen durchs Treppenhaus, man solle dem Hund sein Futter geben oder überwinden von zwei Stockwerken um die zugewiesene Aufgabe der Müllentsorgung zu deligieren. Plötzlich begegnet man seinem 14-jährigen Sohn 24/7 - das können sonst nur die allzeit vernetzten Altersgenossen vorweisen. Dabei ist der Platz im von Niesmann Caravaning geliehenen Familienmobil „Bürstner Lyseo A 700“ wirklich optimal ausgenutzt: Das gemütliche Ehebett mit rückenfreundlicher Matratze und genügend Platz zum Ausstrecken in alle Richtungen schwebt in 1,6 Meter Höhe über dem Fahrerraum. Der ist nach hinten offen. Und der Beifahrersitz - um 180 Grad schenkbar - dient als fünfter Sitzplatz in trauter Runde. Das Kinderschlaflager thront (mit Rausfallschutz gesichert) hinten über der Heckgarage mit Platz für Draussen-Tische, Klappstühle, Kinderspielzeug, Spezialausrüstungen - kaum vorstellbar womit dort das Platzlimit überschritten werden sollte. Küchenschränke sitzen leichtgängig und gut verschließbar unter und über dem drei Platten-Gasherd und der Spüle und neben dem großzügigen 142 Liter Kühlschrank mit Eisfach. Das Bad ist als schließbare Kabine mit einem Schwenk von der Toilette mit Handwaschbecken und großem Ablageschrank in eine Dusche verwandelbar. Wandschränke an allen freien Plätzen sorgen für genügend gut erreichbaren Stauraum für uns Fünf. Die bequeme Vier-Platz-Sitzgruppe ist mit wenigen Handgriffen zum weiteren Schlafplatz für die Kleinen umbaubar. Wider alle bösen Befürchtungen hat die Enge bei unserer Familie, die keineswegs für ihre übergroße Harmonie berühmt ist, zu vielen gemütlichen DVD- (ja, auch an Bord!) und Spieleabenden geführt. Die Kombination aus täglichem Auslauf - in die Städte, an den Strand, in Museen, Tierpark und eine Grotte - und abendlicher Enge haben zu einem echten familiären Kuschelkurs geführt. Selbst der Teenie hat ohne großes Murren den Schlafplatz hinten mit den beiden kleinen Schwestern geteilt, um den Eltern den täglichen Umbau zu ersparen. Und der geliebte Ehegatte hat das gemeinsame Schlaflager gewählt, um vor dem Fernseher (mit Digitalschüssel auf dem Dach) einzuschlafen, statt wie zu Hause die Couch. Gemütlicher wird's nicht!