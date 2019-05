Grill-Typ wählen und gewinnen : Der Elektrogrill - Einfach praktisch für kleine Haushalte

Profis grillen mit Profi-Geräten wie dem Weber Pulse 2000. Foto: Unternehmen/PR

Polch Niesmann-Caravaning verlost je einen Elektro-, Gas- und Holzkohle-Grill von Weber im Wert von 1000 Euro.

Wer im Familien- oder Freundeskreis grillen will, zelebriert das am repräsentativen Holzkohlegrill oder, wenn´s schnell gehen soll, am schicken Gasgerät. Doch für diejenigen, die mal eben etwas für zwei oder auch nur eine Person zaubern möchten, ist der Elektrogrill einfach unschlagbar. Den Stecker rein und schon geht’s los! Ob Fleisch oder Fisch, Kartoffeln oder Gemüse, rustikal oder mit sämtlichen Finessen – auch elektrisch gegrillt ist alles möglich. Vor allem aber eignet sich die schnelle und bequeme Grill-Variante hervorragend für kleinere Mengen. Und das Ergebnis steht dem des Grillens auf traditionelle Art geschmacklich in nichts nach.

Grillen ist Lebensqualität pur, was sich mit der neuesten Technik rundum genießen lässt. Foto: Guido Werner

„Blind-Verkostungen“ im Rahmen von Grill-Schulungen des Markengeräteherstellers Weber zeigen das immer wieder. „Es gelingt nicht zu sagen, was worauf gegrillt wurde“, weiß Heinz Zingsheim, Grillgeräte-Experte bei Niesmann-Caravaning in Polch bei Koblenz. Teilnehmer seien überrascht, ihre Überzeugung „auf Holzkohle schmeckt das ja ganz anders“, widerlegt zu sehen. Außerdem könne mit einem Elektrogerät genauso heiß gegrillt werden wie mit anderen Geräten – aber zu günstigsten Betriebskosten. Wer elektrisch grille, zahle etwa 50 Cent die Stunde, was mit ordentlicher Kohle oder Gas nicht hin zu bekommen sein.

Wem läuft da nicht das Wasser im Munde zusammen? Gegrilltes ist einfach lecker und macht mächtig Laune. Foto: Unternehmen/PR

Aktuell besonders zu empfehlen ist laut Heinz Zingsheim der „Weber Pulse“. Geräte dieser Reihe verfügten nicht nur über „neueste Elektrogrill-Technologie“. So etwa in Echtzeit über Bluetooth auf die Weber-iGrill- App des Smartphones übermittelte Grilltemperaturen, die sich dank LED-Digital-Display komfortabel regulieren lassen. Oder das Zwei-Zonen-Grillsystem, das es ermöglicht, Fleisch und Gemüse mit jeweils optimalen Temperaturen gleichzeitig zu grillen. Hinzu kommt ein überzeugendes Design „mit der Performance eines Gasgrills“. Heinz Zingsheim ist daher überzeugt: Wer einmal mit „Pulse“ gegrillt hat, will keine Holzkohle und auch keine Gasflaschen mehr schleppen.

Gewinnspiel: Super-Chance für Grill-Fans

Niesmann-Caravaning verlost je einen Elektro-, Gas- und Holzkohle-Grill von Weber im Wert von 1000 Euro.