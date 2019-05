Grill-Typ wählen und gewinnen : Kein Qualm und keine Asche – Gasgrills sind eine saubere Sache

Polch Polch Niesmann-Caravaning verlost einen Elektro-, Gas- und Holzkohle-Grill von Weber im Wert von 1000 Euro.

Sie sehen nicht nur schick aus. Sie sind auch total einfach zu bedienen. Nur ein Knopfdruck – und das Gasgrillgerät ist startbereit. Auch hinterher geht es schnell. Denn Gasgrills lassen sich problemlos reinigen und hinterlassen auch keine Asche. Optimal also für alle, für die der Feierabend erst mit lecker Gegrilltem so richtig anfängt. Aber nicht nur für sie, wie die Fachkundenberater von Niesmann-Caravaning in Polch bei Koblenz immer wieder hören. Wer mit Gas grillt, kommt auch mit den Nachbarn gut klar. Da weder Qualm noch unangenehme Gerüche belästigen, ist das auch fürs Grillen auf dem Balkon nur zu empfehlen.