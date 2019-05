Tag der Offenen Tür zum Firmenjubiläum : Parts Europe lädt alle zum 10. Geburtstag ein

Foto: Parts Europe Wasserliesch/Michael Duda

Wasserliesch Als Distributor von Zubehör, Ersatzteilen und Bekleidung für Motorräder, Quads/ATVs, Jetski und Snowmobilen liefert Parts Europe von Wasserliesch aus überall nach Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Wenn man heute über die Conrad-Röntgen-Straße in Wasserliesch an dem markanten Gebäude mit dem riesigen Warenlager vorbeifährt, fällt es einem schwer sich vorzustellen, wie es hier vor 10 Jahren aussah. Es gab buchstäblich nichts – nicht einmal eine Brücke, die Wasserliesch mit Konz-Könen heute verbindet.

Vor etwa 12 Jahren entschied Fred Fox aus Janesville in Wisconsin, Parts Europe in Deutschland zu gründen. Parts Europe ist neben Parts Unlimited und Parts Canada ein Tochterunternehmen der US-amerikanischen LeMans Corporation. Es wurde Land gekauft, und es entstand ein Bürogebäude mit 3.000 qm und einem 16.500qm großen Logistikcenter mit modernster Technik.

Mit ganz kleiner Mannschaft startete das junge Unternehmen und verschickte die ersten Pakete an Händler, die damals noch mit einem Sprinter abgeholt wurden. Aus einem Sprinter wurden sehr schnell viele, dann kamen schon ganze LKW mit Wechselbrücken. Mit dem steigenden Volumen wuchs auch das Team. Heute arbeiten alleine in der Zentrale in Wasserliesch 255 Mitarbeiter aus 38 Nationen.

Diese Internationalität ist ein Teil des Firmenkonzepts. Parts Europe bietet jedem Kunden einen Ansprechpartner in seiner Landessprache. Denn das persönliche Gespräch ist auch in Zeiten des wachsenden Online-Geschäfts immer noch wichtig. Nur so können die Fachleute bei Parts Europe ihre Kunden umfassend beraten, um genau das richtige Teil für die Maschinen zu bekommen. Übrigens: Wer Spaß an Motorrädern hat und gerne in einem internationalen Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten arbeiten möchte – Parts Europe wächst und sucht weiterhin motivierte Mitarbeiter.

Foto: Unternehmen/PR 5 Bilder Parts Europe lädt alle zum 10. Geburtstag ein.

Parts Europe hat sich einen guten Namen bei den Händlern erworben. Und die Eigenmarken ICON, THOR, Moose Racing und Drag Specialties sind bei Kennern sehr begehrt. Der aufmerksame MotoGP- oder MXGP-Zuschauer hat vielleicht die Bannerwerbung von Parts Europe bemerkt. Dahinter steht der Slogan „We Support The Sport“, der durch das Engagement im Motorsport gelebte Realität ist. Die Marken von Parts Europe unterstützen viele Rennfahrer bei der MXGP, man ist auf vielen Rennevents vor Ort am Start oder bietet selbst Events an, wo Händler auf der Rennstrecke fahren können. Aber „We support the Sport“ ist mehr als Sponsoring, es ist ein Leitsatz der Geschäftspolitik von Parts Europe für die gesamte Powersport-Industrie.

Natürlich ist Parts Europe auf den wichtigsten Motorradmessen vertreten – wie auf der Intermot in Köln oder der EICMA in Mailand, aber auch bei lokalen Events wie Wheels & Stones in St. Wendel.