Die clevere Infrarot-Deckenheizung von PLAMECO wird ganz nach Raum und Energiebedarf über deiner neuen Spanndecke installiert. So hast du mehr Platz an den Wänden und genießt trotzdem einen angenehm warmen Raum. Da die Flächenheizung die Wärme mittels Infrarotstrahlen auf Oberflächen (Fußböden, Wände, Möbel) überträgt, funktioniert das perfekt von oben aus. Die so erwärmten Objekte strahlen dann ihre Wärme an die Raumluft ab.