Premiere in Trier

„Freiheit Schönheit Glaube“ lautete der Titel eines großartigen Konzerts des Trierer Konzertchores mit dem Philharmonischen Orchester Trier in der ehemaligen Reichsabtei St. Maximin.

TRIER (red) Zum ersten Mal in Trier war der große SHIGERU KAWAI Konzertflügel SK-EX zu hören, der trotz der nicht einfachen akustischen Verhältnisse mit seinem runden vollen Ton vom Bass bis in den Diskant sehr überzeugt hat. Perfektion hat oberste Priorität, deshalb werden weniger als 40 Instrumente im Jahr ausschließlich in Handarbeit gefertigt. Aus diesem Grund gilt dieser unvergleichliche Flügel als Geheimtipp und wird meist nur für besondere Anlässe eingesetzt, wie zum Beispiel am 13. und 14. Mai in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Um den Ansprüchen gerecht zu werden wurde das wertvolle Instrument durch den anerkannten Konzertstimmer des Musikhauses Reisser, Herrn Michael Salmon, gestimmt.