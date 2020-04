NTC Srl : NTC gewährt in Mexiko Lizenzen und Vertriebsrechte an Laboratorios Grin S.A. de C.V für seine feste Kombination eines ophthalmischen Quinolon-Antibiotikums mit einem entzündungshemmenden Steroid

Mailand (ots/PRNewswire) NTC Srl, ein F&E-orientiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Italien, erteilte in Mexiko eine Lizenz und Vertriebsrechte für eines seiner Forschungs- und Entwicklungsprodukte, eine feste Kombination in Form von Augentropfen, an Laboratorios Grin S.A. de C.V, eine hundertprozentige Konzerngesellschaft von Lupin, die sich auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb erstklassiger Medikamente konzentriert und ein führendes Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde ist.

Das Produkt kombiniert ein Quinolon-Antibiotikum mit einem entzündungshemmenden Steroid in Form von Augentropfen mit dem Ziel, eine angemessene und rationale Behandlung nach Kataraktoperationen zu bieten.

Um unterstützende Nachweise für sein Produkt zu liefern, hat NTC Leader 7 abgeschlossen, eine internationale, multizentrische, randomisierte und blinde klinische Parallelgruppenstudie, bei der eine einwöchige Verabreichung von Antibiotika als vorbeugende Behandlung mit einer zweiwöchigen Verabreichung eines Referenzprodukts zur Prävention und Behandlung von Entzündungen und der Prävention von Infektionen, die im Zusammenhang mit Kataraktoperationen auftreten können, bei Erwachsenen verglichen wurde. Die Studie zielte darauf ab, die Möglichkeit auszuwerten, ob die Aussetzungsdauer der Patienten gegenüber Antibiotika verkürzt werden könnte.

"Diese Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Unterstützung der Internationalisierung unseres Unternehmens dar und zeigt unser Engagement für den Ophthalmologiebereich, in dem NTC ein starkes Portfolio und eine vielversprechende Pipeline aufbaut", so Riccardo Carbucicchio, Chairman und CEO von NTC. "Wir glauben, dass die Nachweise, die dieses Kombinationsprodukt unterstützen, der Ophthalmologie-Gemeinschaft großartige Hinweise und Vorteile für die Behandlung von Patienten, die sich einer Kataraktoperation unterziehen, bieten werden. Wir freuen uns, dass wir in Bezug auf dieses Vermögensgut eine Partnerschaft mit Laboratorios Grin in Mexiko eingegangen sind."

NTC ist für dieses neuartige NTC-Produkt in einer festen Kombination mittlerweile in 60 Ländern auf 4 Kontinenten Partnerschaften eingegangen und hat Lizenzen dafür erteilt.

Über NTC

NTC ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand, Italien, und mit Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 100 Ländern, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Registrierung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in der Augenheilkunde und in anderen therapeutischen Bereichen, einschließlich der Pädiatrie, beschäftigt. NTC bietet mehr als 200 Partnern innovative und qualitativ hochwertige pharmazeutische Produkte an. Weitere Informationen finden Sie unter www.ntcpharma.com (http://www.ntcpharma.com/)

Über Laboratorios Grin S.A. de C.V.

Als eine hundertprozentige Konzerngesellschaft von Lupin, die seit mehr als 50 Jahren in Mexiko präsent ist, konzentriert sich Laboratorios Grin auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von erstklassigen Arzneimitteln und ist führend im Segment der Ophthalmologie, hauptsächlich in den therapeutischen Bereichen, die sich unter anderem mit der allergischen Konjunktivitis, dem Trockenes-Auge-Syndrom, dem Glaukom und der Erholung nach Kataraktoperationen befassen.

LUPIN genießt eine Führungsposition in den Segmenten kardiovaskuläre, antidiabetische und Atemwegserkrankungen und hat eine bedeutende Präsenz in den Bereichen der Abwehr von Infektionen, der Behandlung von gastro-intestinalen Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems sowie der Frauengesundheit. Es ist in den USA das drittgrößte Pharmaunternehmen für rezeptpflichtige Arzneimittel und in Indien das drittgrößte Pharmaunternehmen nach globalen Umsätzen. Das Unternehmen investiert 9,6 % seines Umsatzes in die Forschung und Entwicklung.

