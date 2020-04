CHECK24 GmbH : 100 Städte im Vergleich: Stromanbieter wechseln und bis zu 33 Prozent sparen

München (ots) - Singles sparen in den größten deutschen Städten im Durchschnitt 132 Euro pro Jahr - Familien reduzieren ihre Stromrechnung durch Anbieterwechsel um durchschnittlich 375 Euro p. a. - Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr Der Wechsel des Stromanbieters (https://www.check24.de/strom/stromanbieter/) hilft gegen eine hohe Stromrechnung.

Ein Single in Stuttgart (1.500 kWh Jahresverbrauch) spart so bis zu 33 Prozent seiner Stromkosten. Das entspricht 209 Euro innerhalb eines Jahres. Im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte zahlen Einpersonenhaushalte beim günstigsten Alternativanbieter jährlich 23 Prozent bzw. 132 Euro weniger als in der Grundversorgung.*

Eine Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch (https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) von 4.250 kWh reduziert ihre Stromkosten (https://www.check24.de/strom/stromkosten/) mit einem Anbieterwechsel durchschnittlich um 27 Prozent. Das sind 375 Euro im Jahr. Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt in Ludwigshafen. Dort sind bis zu 33 Prozent bzw. 497 Euro Ersparnis innerhalb eines Jahres möglich.

