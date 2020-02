24-7 Intouch : 24-7 Intouch erwirbt Knoah Solutions

Winnipeg, Mb (ots/PRNewswire) - 24-7 Intouch hat heute den Erwerb von Knoah Solutions bekannt gegeben, einem weltweit tätigen Anbieter im Bereich BPO und Contact Center.

24-7 Intouch hat kürzlich seine Expansion nach Europa bekannt gegeben, eine Ergänzung seiner derzeitigen regionalen und sprachlichen Optionen. 24-7 Intouch setzt mit diesem Erwerb den Ausbau seiner globalen Präsenz mit mehr als 18.000 Mitarbeitern fort, die an 22 Standorten in 9 Ländern mehr als 30 Sprachen bedienen. Die größte Signifikanz besitzt die Expansion von 24-7 Intouch auf den indischen Markt, da Knoah Solutions in Hyderabad über mehr als 1.200 Arbeitsplätze Produktionskapazität verfügt und bereits Partnerschaften mit einer Reihe Klienten hohen Wachstums aus den Bereichen Technologie und Einzelhandel besitzt. Zudem wird mit dieser Akquisition die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika verbessert. In Honduras existiert ein Standort mit 900 Arbeitsplätzen sowie weitere Produktionskapazität in Guatemala. Zudem wird ein zweiter Standort in Las Vegas eingerichtet.