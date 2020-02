Hines : 53 West 53, Jean Nouvels erstes Wohnhochhaus in New York, öffnet seine Pforten

53 West 53, Jean Nouvels erstes Wohnhochhaus in New York, öffnet seine Pforten

New York (ots/PRNewswire) 53 West 53 wurde vom französischen Pritzker-Preisträger Jean Nouvel entworfen und die Innenarchitektur stammt von Thierry Despont. Das Hochhaus verfügt über 145 Wohneinheiten, die über ein bis vier Schlafzimmer verfügen, einschließlich von Wohnungen, die sich über ein gesamtes Stockwerk erstrecken, sowie Duplex-Penthäusern mit privaten Aufzügen.

"Bewohner und künftige Käufer haben jetzt eine einzigartige Gelegenheit, in einem architektonischen Meisterwerk zu wohnen, welches luxuriöses Wohnen in Manhattan auf ein neues Niveau bringt", sagte David Penick, Geschäftsführer bei Hines.

Die speziell gestalteten Küchen von Thierry Despont verfügen über halbtransparente Schutzplatten hinter den Waschbecken in klassischem Bildhauer-Marmor und hintermalte Schränke in weißem Glas mit Besätzen aus poliertem Nickel, die in Italien von Molteni & C gefertigt wurden. Polierte Arbeitsplatten aus Bildhauer-Marmor und Kücheninseln mit abgeschrägten Kanten ergänzen vollständig integrierte Sub-Zero-Kühlschränke sowie Öfen und Kochflächen mit flachem Profil von Miele. Jede Wohneinheit von 53 West 53 verfügt über elegant gearbeitete Türen der Möbelkategorie aus Walnussholz mit speziell gestalteten Bronzebeschlägen, die von der einzigartigen Silhouette des Gebäudes inspiriert sind und von E.R. Butler & Co. gefertigt wurden. Hinzu kommen bodentiefe Fenster mit Dreifachverglasung, die Außenlärm und Temperaturschwankungen minimieren und für akustische Privatsphäre sorgen.