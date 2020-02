Eurojackpot : 90 Millionen Euro Rekordgewinn geht nach Nordrhein-Westfalen

Rekordgewinn in NRW: Der 90-Millionen-Mega-Jackpot ist geknackt! Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107909 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Eurojackpot/Bodo Kemper". Foto: (c) WestLotto/Bodo Kemper

Münster (ots) Der 90-Millionen-Mega-Jackpot ist geknackt! Am Freitagabend (7. Februar) konnte ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen diesen gewinnen. Dies ist der bisher höchste Lotteriegewinn in diesem Bundesland.

Andreas Kötter, Chairman der europäischen Gemeinschaftslotterie Eurojackpot und gleichzeitig Geschäftsführer von WestLotto freut sich über den neuen Rekord-Gewinner: "Herzlichen Glückwunsch an den neuen Multi-Millionär. Er ist nicht nur der erste Jackpot-Gewinner des neuen Jahres, sondern stellt gleichzeitig den höchsten Lotteriegewinn ein, den es bisher in Deutschland gegeben hat."

Erst einmal zuvor konnte in Deutschland ein 90-Millionen-Gewinn bei der Lotterie Eurojackpot erzielt werden. Am 14. Oktober 2016 ging die maximale Gewinnsumme der europäischen Lotterie nach Baden-Württemberg. Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen stammt ebenfalls aus dem Jahr 2016. Am 25. März gingen 76,8 Millionen Euro ins Rheinland.