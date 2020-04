FCA Germany AG : Ab sofort "Di più"- noch mehr - bei Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep® und Fiat Professional: "Heute kaufen und erst im nächsten Jahr die erste Rate zahlen"*

Frankfurt am Main (ots) - Neustart unter Berücksichtigung aller COVID-19-Richtlinien für Handel und Kunden. - Sorgenfreier durch die Krise mit Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep: Heute kaufen und die erste Rate im Januar 2021 zahlen.* - Keine Anzahlung und Zinssätze ab 0,0 Prozent bis maximal 2,99 Prozent* - Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit.** - Niedrigster Zinssatz gilt für sofort verfügbare Lagerfahrzeuge.* - 1,99% auf bereits zugelassene Fahrzeuge und 2,99% bei Neubestellungen.* - Laufzeit der Finanzierung von bis zu 48 Monaten.* - Bis zu 10.000 Euro Kundenvorteil auf Lagerfahrzeuge bei Fiat Professional.*** Ebenfalls gilt: Heute kaufen, in 2021 zahlen.* - Handelspartner bekamen Gesamtmaßnahmenplan mit COVID-19 Richtlinien zur Wiedereröffnung.

"Wir wollen mit diesem Programm einen zügigen Neustart der Verkaufsaktivitäten unserer Handelspartner unterstützen sowie vom ersten Tag an ein positives Signal setzen und den Partnern noch mehr Zuversicht für den Wiederbeginn vermitteln", sagt Maria Grazia Davino, Vorstandsvorsitzende der FCA Germany AG in Frankfurt. "Diese Neustartkampagne ist ein weiterer Bestandteil unseres Aktionsplans zur Unterstützung unserer Handelspartner in dieser Krisenzeit. Ich möchte für alle Beteiligten "Di più", italienisch für "noch mehr" beziehungsweise "immer mehr" schaffen. Ich wiederhole ein weiteres Mal, dass es in meinen Augen nichts Schlimmeres als Stillstand gibt."