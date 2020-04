SAT.1 : Abi-Prüfung für Vanessa Mai, Chris Tall, Sebastian Ströbel und Oliver Welke - in "LUKE! Die Schule und ich" (Sonder-Edition), am Freitag, 24. April 2020, in SAT.1

Titel: LUKE! Die Schule und ich; Abi-Prüfung für Vanessa Mai, Chris Tall, Sebastian Ströbel und Oliver Welke - in "LUKE! Die Schule und ich" (Sonder-Edition), am Freitag, 24. April 2020, in SAT.1 Wer zeigt sportliches Geschick? Wer ist fit im Addieren, Multiplizieren, Subtrahieren und Dividieren? Wer ist besonders wortgewandt? Luke Mockridge lädt in der zweiten Folge der SAT.1-Erfolgs-Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 24. April 2020, um 20:15 Uhr Sängerin Vanessa Mai, Comedian Chris Tall, Schauspieler Sebastian Ströbel und Moderator Oliver Welke zur Abi-Prüfung ein. Staffel: 4; Folge: 2; Ausstrahlungszeitraum bis: 2020-04-24; Person: Vanessa Mai; Copyright: SAT.1/Willi Weber; Fotograf: Willi Weber; Bildredakteur: Kathrin Baumann; Dateiname: 1973084.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.; Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6708 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SAT.1/Willi Weber". Foto: SAT.1/Willi Weber/Willi Weber