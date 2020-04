ACF Technologies, Inc. : ACF Technologies schließt sich mit dem Department of Health and Social Care zusammen, um Zahl der COVID-19-Tests in ganz Großbritannien zu erhöhen

London (ots/PRNewswire) ACF Technologies, Inc. (https://www.acftechnologies.com/), der führende Anbieter von Lösungen für das Patientenerfahrungsmanagement (PXM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen das britische Department of Health and Social Care unterstützen wird, indem es die Terminplattform sowie Services zur Verfügung stellt, um die Anzahl der COVID-19-Tests in ganz Großbritannien zu erhöhen.

Simon Ronald, VP für Business Development, sagte: "ACF ist stolz darauf, mit dem britischen Department of Health and Social Care zusammenzuarbeiten und es bei den derzeitigen Bemühungen um eine Ausweitung der COVID-19-Tests in ganz Großbritannien zu unterstützen. Es ist besonders beeindruckend, das Engagement der beteiligten Teams zu sehen - alle haben ihre Bereitschaft gezeigt, in solch schwierigen Zeiten etwas zu bewegen. Hier zeigt sich der wahre britische Geist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um etwas zu erreichen".

ACF setzt sich dafür ein, seinen Kunden, Partnern, Kollegen und der breiteren Öffentlichkeit bei der Bewältigung der unvorhersehbaren, durch COVID-19 verursachten Krise zu helfen. Neben anderen Maßnahmen wendet sich das Unternehmen an Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt und bietet ihnen Hilfe und Unterstützung für ihr gemeinsames Ziel der Rettung von Leben an.

Andy Hart, Managing Director, sagte: "Ich bin besonders stolz auf unser Team in Großbritannien. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen als jetzt. Angetrieben von einem Gefühl des Nationalstolzes und dem Wunsch, Mitarbeiter und Mitbürger des Gesundheitswesens zu unterstützen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um unsere Rolle im Kampf gegen COVID-19 zu spielen."

Informationen zu ACF Technologies Inc.

ACF Technologies unterstützt Organisationen bei der Verbesserung der Patientenerfahrungen durch den Einsatz von Technologien für Warteschlangenmanagement, Terminplanung, Wegfindung und computergestütztes Lernen. Durch die Integration dieser Technologien in bestehende Geschäftssysteme können Organisationen auf Echtzeitinformationen über Patientenerfahrungen zugreifen und diese Informationen zur Verbesserung der Patientenerlebnisse nutzen. ACF verfügt über mehr als 1000 globale Installationen im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Finanzwesen, in der Telekommunikation, im Einzelhandel und in Bildungseinrichtungen. Die Lösungen von ACF Technologies zur Verbesserung der Patientenerfahrungen finden Sie unter www.acftechnologies.com (http://www.acftechnologies.com/).

