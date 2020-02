Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd) : Ärzte: Digitalisierung reduziert Bürokratie nicht

Die rund 1.400 befragten Ärzte gaben ihre Einschätzung zur Bürokratiebelastung in der Praxis ab. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/61299 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd)/(c) änd.de". Foto: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd)/(c) änd.de

Hamburg (ots) Bürokratie-Wahn in Deutschlands Arztpraxen: 65 Prozent der niedergelassenen Ärzte müssen täglich mehr als eine Stunde dem Kampf mit den Formularen opfern, zeigt eine aktuelle Umfrage des Ärztenachrichtendienstes (änd.de).

Über 1.400 niedergelassene Haus- und Fachärzte beteiligten sich an der Befragung zum Thema Bürokratie, die der änd in der vergangenen Woche durchführte. Bei der Frage, wie viel Zeit das Ausfüllen von Formularen und das Abklären von schriftlichen oder telefonischen Anfragen verschlingt, gab sogar fast jeder vierte Niedergelassene (23 Prozent) an, mehr als zwei Stunden täglich dafür zu benötigen.