Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik : Aktionsprogramm: Hilfsmittelversorgung in der Corona-Krise sichern! / Leistungserbringer-Spitzenverband unterstützt 5-Punkte-Plan von MdB Kühne

Aktionsprogramm: Hilfsmittelversorgung in der Corona-Krise sichern! / Leistungserbringer-Spitzenverband unterstützt 5-Punkte-Plan von MdB Kühne

Berlin (ots) Die Hilfsmittelversorgung von mehr als 25 Prozent der gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten droht in der Corona-Krise in die Knie zu gehen. Um eine flächendeckende Versorgung während der Pandemie und für die Zukunft zu gewährleisten, hat MdB Dr. Roy Kühne ein 5-Punkte-Programm vorgelegt.

"Es muss politische Aufgabe sein, die Hilfsmittelbranche in dieser Zeit wirtschaftlich zu stützen und damit die flächendeckende Versorgung auch in Zukunft zu garantieren. Es gilt, Arbeitsplätze zu erhalten sowie die industriellen Hersteller von Hilfsmitteln zu unterstützen. Dafür bedarf es fünf unbürokratischer, konkreter Schritte", so Dr. Roy Kühne, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und zuständiger Berichterstatter für Hilfsmittel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.