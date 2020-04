Alvarez & Marsal : Alvarez & Marsal verstärkt mit Philipp Ostermeier sein Führungsteam in Deutschland

N.Y./München (ots) Philipp Ostermeier wird Managing Director und Co-Lead des A&M-Bereichs Corporate Transformation Services in Deutschland

Alvarez & Marsal (http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, erweitert mit Philipp Ostermeier (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/philipp-ostermeier) als neuem Managing Director und Co-Lead das deutsche Corporate Transformation Services-Führungsteam. Philipp Ostermeier berät Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von Transformationsprogrammen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Umsetzung von Strategien zur nachhaltigen Wertsteigerung des gesamten Portfolios über Transaktionen und Digitalisierung.

Vor seinem Einstieg bei A&M war Philipp Ostermeier 12 Jahre als Partner bei KPMG Deutschland tätig. Außerdem war er verantwortlich für das Strategieberatungsgeschäft in der DACH-Region und dem Bereich Digitale Transformation in Europa. In dieser Rolle war Herr Ostermeier maßgeblich am Aufbau des globalen Corporate Transformation Teams beteiligt.

"Philipp Ostermeier bringt sowohl langjährige strategische als auch praktische Erfahrungen mit", sagt Malcolm McKenzie (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/malcolm-mckenzie), Managing Director bei Alvarez & Marsal und Leiter des A&M-Bereichs European Corporate Transformation Services. "Sein umfassendes Fachwissen als ausgewiesener Experte für komplexe Mergers & Acquisitions-Transformationen wird für unsere Kunden sehr wertvoll sein. Bei A&M bieten wir unseren Kunden Führungs- und Handlungskompetenz sowie praktische Lösungen für komplexe Geschäftsprobleme. Unsere umfassende und differenzierte Beratung berücksichtigt die Bedürfnisse der Kunden nach Stabilität, Nachhaltigkeit und Wachstum. Mit Philipp Ostermeier in unserem Führungsteam können wir dieses Engagement noch weiter ausbauen."

Philipp Ostermeier begann seine Karriere bei Arthur Andersen sowie Ernst & Young. Dort trug er maßgeblich zum Aufbau der Beratung und zum Wachstum des Kundenportfolios bei. Herr Ostermeier begleitete seine Kunden auch bei der Umsetzung von Mergers & Acquisitions.

"Gerade in Krisenzeiten werden Unternehmen von Philipp Ostermeiers umfassender Erfahrung im Bereich der Transformation von Organisationen und der erfolgreichen Implementierung von Strategien profitieren. Er ist eine wertvolle Bereicherung für Alvarez & Marsal und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team willkommen zu heißen", sagt Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/patrick-siebert), Managing Director und Co-Lead der A&M-Division Corporate Transformation Services in Deutschland.

"Für erfolgreiche Transformationen ist es entscheidend die bestehenden Prozesse von Unternehmen zu verstehen und ein klares Zielbild für zukünftige Portfolios zu entwickeln. Ich bin sehr stolz darauf, meine Erfahrungen künftig bei Alvarez & Marsal einzubringen", sagt Philipp Ostermeier. "A&M beeindruckt mit umfassender operativer, finanzieller und funktionaler Expertise und ist somit in der Lage konkrete Ergebnisse zu liefern und nachhaltig den Unternehmenswert zu steigern. Ich freue mich sehr darauf, unsere Kunden in Zeiten der Transformation zu unterstützen."

Herr Ostermeier hat Rechtswissenschaften an den Universitäten in Passau und Hamburg studiert und ist als Rechtsanwalt zugelassen.

Bildmaterial finden Sie unter:

https://www.dropbox.com/sh/n21oxcvt9ozzbqf/AACMBUqcMvU-eoOOMg8cuvfDa?dl=0

Über Alvarez & Marsal

Unternehmen, Investoren und Regierungsstellen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderungen voranzutreiben und Ergebnisse zu erzielen.

A&M ist ein führendes, globales Dienstleistungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz ist und Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Verbesserung der Unternehmensleistung und Turnaround-Management anbietet.

Mit über 4.500 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir solide Ergebnisse für Unternehmen, Vorstände, Private Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihrer Abläufe, katapultieren das Wachstum und beschleunigen die Ergebnisse durch entschlossenes Handeln.

A&M besteht aus erfahrenen Unternehmern, erstklassigen Beratern, ehemaligen Mitarbeitern von Regulierungsbehörden sowie Branchenbehörden und nutzt seine Erfahrungen aus dem Restrukturierungsumfeld, um Veränderungen in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und Werte in jeder Phase des Wachstums zu erschließen.

In Europa verfügt A&M heute über zwanzig Büros in vierzehn Ländern. In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter von A&M in Europa um mehr als 50% gestiegen, und die Firma konnte im vergangenen Monat den 1000sten Mitarbeiter in Europa begrüßen.

Erfahren Sie mehr: AlvarezandMarsal.com (http://www.AlvarezandMarsal.com)

