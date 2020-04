Neue Osnabrücker Zeitung : Anführer der Bauernproteste in Niedersachsen warnt Politik: Schluss mit Kuschelkurs

Anführer der Bauernproteste in Niedersachsen warnt Politik: Schluss mit Kuschelkurs

Osnabrück. Die als Bauernprotest gegründete Bewegung "Land schafft Verbindung" könnte demnächst aktiv in der Politik mitmischen. Henning Stegeman, Sprecher für Niedersachsen, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Es ist eine Überlegung wert, aus der Bewegung eine Partei zu machen. Die Idee ist im Raum." Man sei für eine andere Art der Politik auf die Straße gegangen in den vergangenen Monaten und habe dafür sehr viel Zustimmung erhalten. Stegeman sagte: "Viele begrüßen das und sagen uns: ,Macht das, wir brauchen euch in der Politik.'"