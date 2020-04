Bundesagentur für Arbeit (BA) : Anstieg bei angezeigter Kurzarbeit flacht auf sehr hohem Niveau ab // BA-Presseinfo Nr.25

Nürnberg (ots) - Gesamtsumme liegt stagniert weitgehend auf dem Niveau der Vorwoche - Jeder dritte Betrieb hat Kurzarbeit angezeigt Bis zum 20.04.2020 haben rund 718.000 Betriebe bei den Agenturen für Arbeit Kurzarbeit angemeldet.

Trotz der weiteren Anzeigen für Kurzarbeit sinkt die Gesamtzahl der Betriebe im Vergleich zur Vorwoche um 7.000 auf rund 718.000. Die Ursache liegt in einigen Doppelerfassungen von Kurzarbeitsanzeigen: Einige Betriebe hatten die Kurzarbeit auf verschiedenen Wegen angezeigt, etwa postalisch und gleichzeitig online. Diese so genannten "Dubletten" wurden beim Bearbeiten der Anzeigen bereinigt.

Mittlerweile hat nahezu jeder dritte Betrieb in Deutschland, in dem mindestens ein Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, Kurzarbeit angezeigt. In Deutschland gibt es knapp 2,2 Millionen Betriebe, in denen mindestens ein Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist.