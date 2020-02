Trip.com Group : Argentina empfängt Reisende aus China mit offenen Armen

Buenos Aires, Argentinien (ots/PRNewswire) Der Vorsitzende und Mitbegründer der Trip.com Group James Liang traf kürzlich in der Hauptstadt Buenos Aires den argentinischen Minister für Tourismus und Sport Dr. Matías Lammens, um Kooperationsmöglichkeiten im Tourismussektor zu besprechen.

Die Zusammenkunft eröffnete Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen: vom Reisezielmarketing bei wichtigen Ereignissen wie der Copa América bis hin zur Entwicklung neuer Produkte, wie zum Beispiel Reisepakete rund um die Antarktis und Lateinamerika. Die beiden diskutierten auch Maßnahmen zum Abbau von Reisebeschränkungen, wie z.B. die Umsetzung von Visa-Konzessionen.

"Der Tourismus ist für uns ein wichtiger Wirtschaftsfaktor", so der argentinische Minister für Tourismus und Sport Dr. Matías Lammens. "Wir haben sowohl für Sportfans als auch für Antarktisentdecker und Freizeitreisende eine Menge zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit dem führenden Reiseanbieter Trip.com Group zusammenzuarbeiten, um unser Land den Weltreisenden näherzubringen."

Trip.com Group, die weltweit 400 Millionen Nutzer, darunter allein 300 Millionen in Festlandchina, über ihre Plattformen bedient, konnte in den letzten Jahren ein vielversprechendes Wachstum der Einreisen von Chinesen nach Argentinien beobachten. Aus den Daten geht hervor, dass sowohl die Buchungen für Flüge nach Argentinien als auch die Hotelreservierungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 % gestiegen sind. Das Reiseziel war schon 2018 eines der am schnellsten wachsenden internationalen Ziele für die Kunden der Plattformen der Trip.com Group gewesen.