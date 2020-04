ARTE G.E.I.E. : ARTE Concert überträgt Autokino-Konzerte von Sido, Alligatoah und den 257ers im Livestream

Strasbourg (ots) Auf dem Messeparkplatz in Düsseldorf wurde kurzerhand ein Autokino errichtet, um auch in Zeiten von geschlossenen Kulturstätten, abgesagten Konzerten und sozialer Distanzierung ein alternatives Kulturangebot zu schaffen.

Neben einem Filmprogramm veranstaltet das Autokino Düsseldorf nun auch Live-Konzerte. Das Publikum kann die Shows dabei bequem und maximal zu zweit aus seinen Autos mitverfolgen. Hip-Hop-Fans können sich diese Woche auf Live-Konzerte von Sido, Alligatoah und den 257ers freuen. ARTE Concert überträgt die Shows am Freitag und Samstag live auf arte.tv/autokino. Die Konzerte auf arte.tv/autokino (http://www.arte.tv/autokino) in der Übersicht:

Paul Hartmut Würdig aka Sido kannte man zu Beginn seiner Gangster-Rap Karriere ausschlieÃlich mit silberner Totenkopfmaske und provokanten Texten, von denen einige auf dem Index landeten. 2005 nimmt Sido am Bundesvision Song Contest teil, belegt dort den dritten Platz für Berlin und legt während seiner Performance zum ersten Mal in der Öffentlichkeit die Maske ab. Heute gilt Sido als Multitalent in der deutschen Hip-Hop-Szene und ist etabliert als Musikproduzent, Moderator und Schauspieler.