BERLINER MORGENPOST : Auf dem richtigen Weg / Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) Noch bestehen viele Baustellen und Planungen, aber es wird immer sichtbarer: Der Kurfürstendamm und die City West stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Das ist auch bitter nötig. In Zeiten, in denen der Einzelhandel immer mehr im Internet stattfindet, müssen sich die Einkaufsstraßen etwas einfallen lassen, um weiter die Kunden in großer Zahl anzulocken.

Dazu gehört auch der Plan des Bezirksbürgermeisters von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann, einen kostenlosen Shuttle-Bus-Verkehr zwischen Wittenbergplatz und Halensee einzurichten. Schon jetzt sind erste Veränderungen sichtbar. Im alten KaDeWe-Parkhaus entsteht ein Geschäftshaus, das Kudamm-Karree erfindet sich nach Jahren des Stillstands neu. Der Wandel ist in vollem Gang - und der Kurfürstendamm auf dem richtigen Weg.

